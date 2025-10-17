ETV Bharat / Videos

शिवसेनेच्या वतीनं पुरग्रस्त, ऊसतोड मजूरांसह शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त 'किराणा किट' भेट!; प्रताप सरनाईक यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे दिल्या शुभेच्छा - SHIV SENA FARMER AID

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड : मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला मुसळधार पावसानं झोडपून काढल्यानंतर  शेत जमीन आणि पिकांसह अनेकांची स्वप्नदेखील या पुरात वाहून गेलीत. या संकटातून सावरण्यासाठी शेतकरी सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना शिवसेनेनं मदतीचा हात दिला आहे. बीड तालुक्यातील इमामपुर भागातील पुरग्रस्तांसह, ऊसतोड मजूर आणि शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त किराणा किटचं वाटप करण्यात आलं. यामध्ये खाद्यपदार्थांसह, कपडे, दिवाळीचं साहित्य आणि फटाकेदेखील देण्यात आले. युवासेनेचे पदाधिकारी बाजीराव चव्हाण आणि महंतांच्या हस्ते या किटचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे पूरग्रस्तांशी संवाद साधला. तसंच सर्वांना दिपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या. तर मराठवाड्यात आत्तापर्यंत 80 हजार किट वाटप केल्याची माहिती युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

बीड : मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला मुसळधार पावसानं झोडपून काढल्यानंतर  शेत जमीन आणि पिकांसह अनेकांची स्वप्नदेखील या पुरात वाहून गेलीत. या संकटातून सावरण्यासाठी शेतकरी सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना शिवसेनेनं मदतीचा हात दिला आहे. बीड तालुक्यातील इमामपुर भागातील पुरग्रस्तांसह, ऊसतोड मजूर आणि शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त किराणा किटचं वाटप करण्यात आलं. यामध्ये खाद्यपदार्थांसह, कपडे, दिवाळीचं साहित्य आणि फटाकेदेखील देण्यात आले. युवासेनेचे पदाधिकारी बाजीराव चव्हाण आणि महंतांच्या हस्ते या किटचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे पूरग्रस्तांशी संवाद साधला. तसंच सर्वांना दिपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या. तर मराठवाड्यात आत्तापर्यंत 80 हजार किट वाटप केल्याची माहिती युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

For All Latest Updates

TAGGED:

मंत्री प्रताप सरनाईक
HEAVY RAINS DEVASTATE MARATHWADA
शिवसेनेकडून पूरग्रस्तांना मदत
PRATAP SARNAIK FLOOD VIDEO CALL
SHIV SENA FARMER AID

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

OBC Maha Elgar Melava in Beed

बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळावा : आमचा विरोध मेळाव्याला नाही, तर भुजबळांच्या भूमिकेला - गंगाधर काळकुटे

October 17, 2025 at 1:02 PM IST
MP supriya sule

जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करणं देशासाठी घातक - खासदार सुप्रिया सुळे

October 16, 2025 at 6:38 PM IST
GANPATI TEMPLE PALAJ NANDED

बळीराजाच्या पाठीशी 'पाळजचा गणपती'; मंदिर प्रशासनानं 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'साठी दिला पाच लाखांचा निधी

October 14, 2025 at 5:53 PM IST
Nilesh Ghaywal mama

गुंड घायवळच्या सुटकेमागे पवार - देशमुख? घायवळच्या मामांचा गौप्यस्फोट

October 13, 2025 at 5:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.