भामरागडला पुराचा फटका : 100 गावांचा जगाशी संपर्क तुटला, पर्लकोटा नदीनं ओलांडली धोक्याची पातळी
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Published : September 25, 2026 at 4:05 PM IST
गडचिरोली : भामरागड तालुक्याला पुराचा जोरदार फटका बसला असून पर्लकोटा नदीला पूर आल्यानं भामरागड तालुक्याचा जगाशी संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे 100 गावांचा जगाशी असलेला संपर्क तुटला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यासह लगतच्या छत्तीसगडमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्यानं इंद्रावती नदीला पूर आला. त्या दबावातून पर्लकोटा आणि पामुलगौतम या दोन्ही नद्यांना पूर आला आहे. पर्लकोटा नदीला पूर आल्यानं भामरागडला जगाशी जोडणारा मोठा पूल पाण्याखाली गेला आहे. त्यामुळे भामरागड तालुक्याचा जिल्हा मुख्यालयसह जगाशी पूर्णपणे संपर्क तुटला आहे. 100 गावं संपर्कहीन झाली आहेत. जिल्हा प्रशासनानं नदीकाठावरील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यासाठी मदत कार्य सुरू केलं आहे.
गडचिरोली : भामरागड तालुक्याला पुराचा जोरदार फटका बसला असून पर्लकोटा नदीला पूर आल्यानं भामरागड तालुक्याचा जगाशी संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे 100 गावांचा जगाशी असलेला संपर्क तुटला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यासह लगतच्या छत्तीसगडमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्यानं इंद्रावती नदीला पूर आला. त्या दबावातून पर्लकोटा आणि पामुलगौतम या दोन्ही नद्यांना पूर आला आहे. पर्लकोटा नदीला पूर आल्यानं भामरागडला जगाशी जोडणारा मोठा पूल पाण्याखाली गेला आहे. त्यामुळे भामरागड तालुक्याचा जिल्हा मुख्यालयसह जगाशी पूर्णपणे संपर्क तुटला आहे. 100 गावं संपर्कहीन झाली आहेत. जिल्हा प्रशासनानं नदीकाठावरील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यासाठी मदत कार्य सुरू केलं आहे.