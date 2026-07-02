पुढील ४-५ दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; पालघर आणि पुण्याच्या घाटमाथ्याला 'रेड अलर्ट' - सानप
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Published : July 2, 2026 at 6:57 PM IST
पुणे - जून महिन्यात काही काळ विश्रांतीनंतर जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यातील विविध भागात पावसाला सुरुवात झाली असून हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 4 ते 5 दिवस राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. आज पालघर जिल्ह्यासाठी तर उद्या पुणे घाटमाथा आणि रायगड जिल्ह्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. तसंच राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पावसामुळे राज्यातील पावसाची तूट आता हळूहळू भरून निघत असून शेतकऱ्यांनी पावसाची प्रत्यक्ष स्थिती पाहूनच पेरणीचे नियोजन करावे असं आवाहन हवामान विभागाचे प्रमुख एस. डी. सानप यांनी केलं आहे. एकूणच सध्या राज्यातील पावसाची स्थिती आणि पुढील चार ते पाच दिवस पावसाची काय स्थिती असणार याबाबत एस. डी. सानप यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी बातचीत केली आहे. पाहुया..
पुणे - जून महिन्यात काही काळ विश्रांतीनंतर जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यातील विविध भागात पावसाला सुरुवात झाली असून हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 4 ते 5 दिवस राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. आज पालघर जिल्ह्यासाठी तर उद्या पुणे घाटमाथा आणि रायगड जिल्ह्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. तसंच राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पावसामुळे राज्यातील पावसाची तूट आता हळूहळू भरून निघत असून शेतकऱ्यांनी पावसाची प्रत्यक्ष स्थिती पाहूनच पेरणीचे नियोजन करावे असं आवाहन हवामान विभागाचे प्रमुख एस. डी. सानप यांनी केलं आहे. एकूणच सध्या राज्यातील पावसाची स्थिती आणि पुढील चार ते पाच दिवस पावसाची काय स्थिती असणार याबाबत एस. डी. सानप यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी बातचीत केली आहे. पाहुया..