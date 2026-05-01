ETV Bharat / Videos

उन्हापासून संरक्षण मिळण्यासाठी पुणेरी मामाचा देशी जुगाड; सोलरनं फिरतो टोपीवर छोटा पंखा - HEATWAVE IN PUNE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सोलरनं फिरतो टोपीवर छोटा पंखा (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 7:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यासह राज्यभरात सध्या उन्हाचा कडाका मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून 40 अंश सेल्सियसवर गेलं आहे. या तापमानात उन्हाचा तडाका याच्यापासून बचावासाठी पुणेकर वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत. यामध्ये काहीजण डोक्यावर टोपी आणि तोंडाला रुमाल बांधून बाहेर पडत आहे. मात्र, असं असलं तरी पुणेरी मामानं केलेल्या देशी जुगाडची सर्वत्र चर्चा होत आहे.  त्यांनी केलेल्या या जुगाडमुळे काही प्रमाणात उन्हापासून संरक्षण मिळत आहे. पुण्यातील वडगाव येथे राहणारे बाळासाहेब ढमाले हे इलेक्ट्रिशन असून वर्षभर ते विविध सामाजिक काम करत असतात. सध्या उन्हाचा चटका जाणवत असून उन्हापासून संरक्षण मिळण्यासाठी त्यांनी एक सोलर टोपी बनवली आहे. त्या टोपीला एक छोटा पंखा लावला आहे. हा पंखा सोलरवर चालतो. त्यामुळे तुम्ही दुचाकीवरून किंवा पायी चालत असाल त्यावेळी डोक्यावर टोपी लावली तर उन्हापासून या टोपीमुळे संरक्षण होत आहे. सध्या उन्हामुळे या टोपीची चर्चा शहरात सुरू आहे.  

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNE TEMPERATURE
SOLAR FAN CAP
HEATWAVE IN MAHARASHTRA
HEATWAVE IN PUNE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.