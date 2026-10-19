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'जनाची नाही तर मनाची असेल तर महाराष्ट्राला पूर्ण वेळ गृहमंत्री मिळावा'-हर्षवर्धन सपकाळ

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हर्षवर्धन सपकाळ (Source-ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 19, 2026 at 1:46 PM IST

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अकोला - राज्यातील सरकारमध्ये गृहयुद्ध सुरू आहे. त्यामुळेच त्यांचे बगलबच्चे हे बाहेर गुंडागर्दी करीत आहेत. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था याची पूर्ण वाट लागलेली आहे. महाराष्ट्राचे सरकार हे पांडू हवालदार चालवीत आहेत, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली आहे. जनाची नाही तर मनाची असेल तर महाराष्ट्राला पूर्ण वेळ गृहमंत्री मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. अकोला येथे एका कार्यक्रमात ते आले असता माध्यमांशी बोलत होते. अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराबाबत त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी ते पुढे म्हणाले, राज्यात कायद्याचं राज्य राहिलं नाही. त्यामुळे या अशा घटना घडत आहेत. सरकारचं हे अपयश आहे, असेही ते म्हणाले. 
 

अकोला - राज्यातील सरकारमध्ये गृहयुद्ध सुरू आहे. त्यामुळेच त्यांचे बगलबच्चे हे बाहेर गुंडागर्दी करीत आहेत. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था याची पूर्ण वाट लागलेली आहे. महाराष्ट्राचे सरकार हे पांडू हवालदार चालवीत आहेत, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली आहे. जनाची नाही तर मनाची असेल तर महाराष्ट्राला पूर्ण वेळ गृहमंत्री मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. अकोला येथे एका कार्यक्रमात ते आले असता माध्यमांशी बोलत होते. अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराबाबत त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी ते पुढे म्हणाले, राज्यात कायद्याचं राज्य राहिलं नाही. त्यामुळे या अशा घटना घडत आहेत. सरकारचं हे अपयश आहे, असेही ते म्हणाले. 
 

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TAGGED:

SAPKAL ON TIGER SHROFF FIRING
AKOLA POLITICS NEWS
हर्षवर्धन सपकाळ टायगर श्रॉफ
HARSHVARDHAN SAPKAL

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