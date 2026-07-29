ETV Bharat / Videos

'युवा पिढीच देशाचं भविष्य'; शिर्डीत साई दर्शनानंतर सोनू सूद यांची प्रतिक्रिया - SONU SOOD SHIRDI SAIBABA DARSHAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना अभिनेता सोनू सूद (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद (Actor Sonu Sood) यांनी आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त (Guru Purnima 2026) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सोनू सूद म्हणाले, "युवा पिढी हीच आपल्या देशाचं भविष्य आहे. आपण सर्वांनी त्यांच्या भावना आणि विचार ऐकून घेतले पाहिजेत तसेच त्यांना पूर्ण साथ दिली पाहिजे." कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, काहीवेळा अशा आंदोलनांमध्ये काही घटक घुसून मुख्य मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळं अशा प्रवृत्तींपासून सावध राहून तरुणांनी आपले विचार प्रामाणिकपणे मांडले पाहिजेत. तसंच सरकारही देशाच्या भल्यासाठीच काम करत असून जनता आणि सरकार यांच्यात योग्य संवाद आणि विश्वासाचं नातं निर्माण होणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शिर्डी : प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद (Actor Sonu Sood) यांनी आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त (Guru Purnima 2026) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सोनू सूद म्हणाले, "युवा पिढी हीच आपल्या देशाचं भविष्य आहे. आपण सर्वांनी त्यांच्या भावना आणि विचार ऐकून घेतले पाहिजेत तसेच त्यांना पूर्ण साथ दिली पाहिजे." कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, काहीवेळा अशा आंदोलनांमध्ये काही घटक घुसून मुख्य मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळं अशा प्रवृत्तींपासून सावध राहून तरुणांनी आपले विचार प्रामाणिकपणे मांडले पाहिजेत. तसंच सरकारही देशाच्या भल्यासाठीच काम करत असून जनता आणि सरकार यांच्यात योग्य संवाद आणि विश्वासाचं नातं निर्माण होणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

अभिनेता सोनू सूद
GURU PURNIMA 2026
ACTOR SONU SOOD
SHIRDI SAIBABA DARSHAN
SONU SOOD SHIRDI SAIBABA DARSHAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

ZENITH WATERFALL KHOPOLI

खोपोलीत मुसळधार पाऊस! झेनिथ धबधबा परिसरात अचानक पूर आल्यानं 10 ते 12 पर्यटक अडकले; युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

July 28, 2026 at 6:17 PM IST
Ashok Chavan PC

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याला अशोक चव्हाण यांचा पाठिंबा; 'हा विषय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा'

July 26, 2026 at 1:50 PM IST
Ashadhi Ekadashi 2026

मिऱ्यावासीयांची पहिलीच दिंडी ठरली विशेष आकर्षण; रत्नागिरीत 'प्रतिपंढरपूर' विठ्ठल मंदिरात दुमदुमला नामघोष

July 25, 2026 at 9:04 PM IST
पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; 'पेपरफुटी झांकी है, ईव्हीएम अभी बाकी है'च्या दिल्या घोषणा

July 25, 2026 at 8:44 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.