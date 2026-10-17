पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे आंतरवाली सराटी गाव दत्तक घेणार
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Published : October 17, 2026 at 11:05 AM IST
जालना : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, वाढते तापमान, आटलेले जलाशय आणि करपलेली पिके अशा दुष्काळी संकटाच्या छायेत असलेल्या जालना जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना दुष्काळाच्या झळांमधून बाहेर काढून दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ‘गाव दत्तक अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून लोकसहभागाला प्राधान्य देत सामाजिक दायित्वाचा नवा आदर्श निर्माण करणारा 'गाव दत्तक अभियान' या अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार असून, याला राज्याच्या पर्यावरण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रतिसाद देत मराठा आरक्षण आंदोलनाचं केंद्रबिंदू असलेलं अंतरवाली सराटी हे गाव दत्तक घेणार असल्याचं सांगितलं. लवकरच पालकमंत्री पंकजा मुंडे अंतरवाली सराटीला भेट देणार असल्याचंही जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या. दरम्यान, जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त आणि अतिसंवेदनशील गावांमधील नागरिकांना मदत मिळवून देण्यासाठी तसेच मदत करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संस्थांना गरजूंशी थेट जोडण्यासाठी त्रिस्तरीय सूत्रावर आधारित हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
जालना : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, वाढते तापमान, आटलेले जलाशय आणि करपलेली पिके अशा दुष्काळी संकटाच्या छायेत असलेल्या जालना जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना दुष्काळाच्या झळांमधून बाहेर काढून दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ‘गाव दत्तक अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून लोकसहभागाला प्राधान्य देत सामाजिक दायित्वाचा नवा आदर्श निर्माण करणारा 'गाव दत्तक अभियान' या अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार असून, याला राज्याच्या पर्यावरण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रतिसाद देत मराठा आरक्षण आंदोलनाचं केंद्रबिंदू असलेलं अंतरवाली सराटी हे गाव दत्तक घेणार असल्याचं सांगितलं. लवकरच पालकमंत्री पंकजा मुंडे अंतरवाली सराटीला भेट देणार असल्याचंही जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या. दरम्यान, जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त आणि अतिसंवेदनशील गावांमधील नागरिकांना मदत मिळवून देण्यासाठी तसेच मदत करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संस्थांना गरजूंशी थेट जोडण्यासाठी त्रिस्तरीय सूत्रावर आधारित हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.