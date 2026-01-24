पुण्यातील एम्प्रेस गार्डनमध्ये भव्य पुष्पप्रदर्शनाचं आयोजन, नागरिकांची गर्दी, पाहा व्हिडिओ - FLOWER EXHIBITION EMPRESS GARDEN
Published : January 24, 2026 at 8:22 PM IST
- पुणे : पुण्याच्या ऐतिहासिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या एम्प्रेस गार्डनमध्ये यंदाही भव्य पुष्प प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. जपानी पद्धतीतील इकेबाना पुष्परचना तसेच विविध प्रकारचे बोन्साय वृक्ष तसेच विशेष गुलाब फुलांची सजावट पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही २३ ते २७ जानेवारी या कालावधीत एम्प्रेस गार्डन येथे या प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं असून, हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली आहे.
प्रदर्शनातील प्रमुख आकर्षणांमध्ये जपानी पद्धतीतील इकेबाना पुष्परचना तसेच विविध प्रकारचे बोन्साय वृक्ष यांचा समावेश आहे. या प्रदर्शनात पुण्यासह कोल्हापूर, सांगली, नाशिक तसेच इतर राज्यांतील नामांकित नर्सरी व्यावसायिकांनी सहभाग घेतला आहे. त्यांनी सादर केलेल्या दुर्मिळ व आकर्षक वनस्पतींनी बागकामप्रेमींचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. विशेष गुलाब फुलांची सजावट स्पर्धा, फळ-भाजी स्पर्धा तसेच आकर्षक कुंड्यांच्या स्पर्धा, गुलाब पुष्प स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग घेतला आहे.
