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गोंदिया जिल्ह्यात पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्याकडून पीक नुकसानीची पाहणी; प्रशासनाला आदेश

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प्रतिक्रिया देताना पालकमंत्री इंद्रनील नाईक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 22, 2026 at 11:14 AM IST

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गोंदिया : जिल्ह्यात पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी शेतशिवारांना भेटी देऊन पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी तिरोडा तालुक्यातील पांजरा, विहीरगाव आणि गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव, आमगाव देवरी येथील शेतांचा आढावा घेतला. 'सुपर अल निनो'चे आव्हान पाहता नागरिकांना पिण्याचं व सिंचनाचं पाणी मिळावं, यासाठी पुढील आठ महिन्यांचं काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी पिकांचे तातडीने व वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शासन स्तरावरून मदत मिळवून देता येईल. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी नवीन बोअरवेलला परवानगी न देणे, नाले व तलावांचे खोलीकरण आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच इटियाडोह, धापेवाडा व कटंगी प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याचे चोख व्यवस्थापन, चारा नियोजन आणि 'जल जीवन मिशन'च्या कामांची पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रशासनानं पाणी व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सज्ज राहावं, असा स्पष्ट संदेश पालकमंत्र्यांनी दिला.

गोंदिया : जिल्ह्यात पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी शेतशिवारांना भेटी देऊन पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी तिरोडा तालुक्यातील पांजरा, विहीरगाव आणि गोंदिया तालुक्यातील डोंगरगाव, आमगाव देवरी येथील शेतांचा आढावा घेतला. 'सुपर अल निनो'चे आव्हान पाहता नागरिकांना पिण्याचं व सिंचनाचं पाणी मिळावं, यासाठी पुढील आठ महिन्यांचं काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी पिकांचे तातडीने व वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शासन स्तरावरून मदत मिळवून देता येईल. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी नवीन बोअरवेलला परवानगी न देणे, नाले व तलावांचे खोलीकरण आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच इटियाडोह, धापेवाडा व कटंगी प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याचे चोख व्यवस्थापन, चारा नियोजन आणि 'जल जीवन मिशन'च्या कामांची पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रशासनानं पाणी व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सज्ज राहावं, असा स्पष्ट संदेश पालकमंत्र्यांनी दिला.

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MINISTER INDRANEIL NAIK GONDIA
SUPER EL NINO GONDIA
गोंदिया जिल्हा दुष्काळ बातमी
इंद्रनील नाईक गोंदिया दुष्काळ
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