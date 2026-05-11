पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर नंदुरबारच्या सराफा बाजारात शुकशुकाट, सराफा व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी - PM NARENDRA MODI
Published : May 11, 2026 at 4:23 PM IST
नंदुरबार : जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पुढील एक वर्ष अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. या आवाहनाचा परिणाम नंदुरबारच्या सराफा बाजारावर दिसून आला. बाजारात शुकशुकाट पसरला आहे. सराफा व्यावसायिकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. सराफा असोसिएशनचे सुनील सोनार यांनी सांगितलं की, अशी परिस्थिती कायम राहिल्यास व्यावसायिक, कारागीर आणि संबंधित घटकांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. भारतात मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची आयात होत असल्यानं परकीय चलनावर ताण पडतो. दरम्यान, सुवर्ण व्यापारी अमित श्रॉफ यांनी सोने खरेदी टाळण्याऐवजी सुवर्ण एफडी योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे. याउलट सुवर्ण खरेदी टाळली तर आर्थिक मंदी येऊ शकते, असं मत सुवर्ण व्यापारी अमित श्राॅफ यांनी व्यक्त केलं.
