ETV Bharat / Videos

नाशिकमध्ये ग्राहक म्हणून आले आणि सोन्याचा अंगठ्यांचा ट्रे घेऊन पसार झाले

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ग्राहक म्हणून आले आणि सोन्याचा अंगठ्यांचा ट्रे घेऊन पसार झाले (ETV Bharat/CCTV)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2026 at 7:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्स या सराफा दुकानात धाडसी दरोड्याची घटना घडली आहे. सोने खरेदी करण्याचा बहाणा करून दुकानात शिरलेल्या दोन अज्ञात इसमांनी सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे लबाडीने चोरून नेल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबत आज आडगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार आणि हेमंत अहिरराव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 8 नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्समध्ये दोन अज्ञात इसम ग्राहक म्हणून आले. त्यांनी दुकान मालकाला सोन्याच्या अंगठ्या दाखविण्यास सांगितले. दुकान मालक अंगठ्या दाखवत असताना मागे उभे असलेल्या एका इसमाने संधी साधून सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे अलगद उचलला आणि क्षणार्धात दुकानाबाहेर पळ काढला. चोरट्यांनी बाहेर आधीच तयार ठेवलेल्या चारचाकी गाडीतून पळ काढला. त्यामुळे त्यांना पकडण्यात अपयश आले. सीसीटीव्ही फुटेज आणि गाडीच्या नंबरच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे असं पोलीस निरीक्षक एन एम काळे यांनी सांगितलं.

नाशिक - आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्स या सराफा दुकानात धाडसी दरोड्याची घटना घडली आहे. सोने खरेदी करण्याचा बहाणा करून दुकानात शिरलेल्या दोन अज्ञात इसमांनी सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे लबाडीने चोरून नेल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबत आज आडगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार आणि हेमंत अहिरराव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 8 नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्समध्ये दोन अज्ञात इसम ग्राहक म्हणून आले. त्यांनी दुकान मालकाला सोन्याच्या अंगठ्या दाखविण्यास सांगितले. दुकान मालक अंगठ्या दाखवत असताना मागे उभे असलेल्या एका इसमाने संधी साधून सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे अलगद उचलला आणि क्षणार्धात दुकानाबाहेर पळ काढला. चोरट्यांनी बाहेर आधीच तयार ठेवलेल्या चारचाकी गाडीतून पळ काढला. त्यामुळे त्यांना पकडण्यात अपयश आले. सीसीटीव्ही फुटेज आणि गाडीच्या नंबरच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे असं पोलीस निरीक्षक एन एम काळे यांनी सांगितलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD SHOP ROBBERY
सोन्याचा अंगठ्यांचा ट्रे घेऊन पसार
आर्या ज्वेलर्स
सोने खरेदी करण्याचा बहाणा
चोरट्यांचा शोध सुरू

संबंधित बातम्या

Etv Bharat

2029 च्या सत्ता परिवर्तनाची सुरुवात कोल्हापुरातून होणार, अध्यादेशाविरोधात निघालेल्या विराट मोर्चात आमदार सतेज पाटील यांनी ठाणकावलं

November 9, 2026 at 10:55 PM IST
वाडेश्वर कट्टा दिवाळी

वाडेश्वर कट्टा दिवाळी : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर काय म्हणाली पुण्यातली सर्वपक्षीय नेते मंडळी

November 6, 2026 at 8:34 PM IST
Jalna Flyover Accident Container

पुलाचे कठडे तोडून कंटेनर थेट धाब्यावर कोसळला, दोघांचा मृत्यू

November 1, 2026 at 1:14 PM IST
BJP MLA Parinay Phuke

विरोधकांच्या आंदोलनाला सत्ताधाऱ्यांकडून आंदोलनानेच उत्तर; 5 नोव्हेंबरला नागपुरात भाजपाचा मोर्चा

November 1, 2026 at 12:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.