नाशिकमध्ये ग्राहक म्हणून आले आणि सोन्याचा अंगठ्यांचा ट्रे घेऊन पसार झाले
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 10, 2026 at 7:26 PM IST
नाशिक - आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्स या सराफा दुकानात धाडसी दरोड्याची घटना घडली आहे. सोने खरेदी करण्याचा बहाणा करून दुकानात शिरलेल्या दोन अज्ञात इसमांनी सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे लबाडीने चोरून नेल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबत आज आडगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार आणि हेमंत अहिरराव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 8 नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्समध्ये दोन अज्ञात इसम ग्राहक म्हणून आले. त्यांनी दुकान मालकाला सोन्याच्या अंगठ्या दाखविण्यास सांगितले. दुकान मालक अंगठ्या दाखवत असताना मागे उभे असलेल्या एका इसमाने संधी साधून सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे अलगद उचलला आणि क्षणार्धात दुकानाबाहेर पळ काढला. चोरट्यांनी बाहेर आधीच तयार ठेवलेल्या चारचाकी गाडीतून पळ काढला. त्यामुळे त्यांना पकडण्यात अपयश आले. सीसीटीव्ही फुटेज आणि गाडीच्या नंबरच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे असं पोलीस निरीक्षक एन एम काळे यांनी सांगितलं.
नाशिक - आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्स या सराफा दुकानात धाडसी दरोड्याची घटना घडली आहे. सोने खरेदी करण्याचा बहाणा करून दुकानात शिरलेल्या दोन अज्ञात इसमांनी सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे लबाडीने चोरून नेल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबत आज आडगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार आणि हेमंत अहिरराव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून 8 नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास आडगाव भागातील जत्रा हॉटेल परिसरात असलेल्या आर्या ज्वेलर्समध्ये दोन अज्ञात इसम ग्राहक म्हणून आले. त्यांनी दुकान मालकाला सोन्याच्या अंगठ्या दाखविण्यास सांगितले. दुकान मालक अंगठ्या दाखवत असताना मागे उभे असलेल्या एका इसमाने संधी साधून सोन्याच्या अंगठ्या असलेला ट्रे अलगद उचलला आणि क्षणार्धात दुकानाबाहेर पळ काढला. चोरट्यांनी बाहेर आधीच तयार ठेवलेल्या चारचाकी गाडीतून पळ काढला. त्यामुळे त्यांना पकडण्यात अपयश आले. सीसीटीव्ही फुटेज आणि गाडीच्या नंबरच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे असं पोलीस निरीक्षक एन एम काळे यांनी सांगितलं.