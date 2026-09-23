गिरगावचा राजा : 3.5 टन वजनाची देशातील सर्वात मोठी शाडू मातीची मूर्ती
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Published : September 23, 2026 at 7:59 PM IST
मुंबई - पर्यावरण संवर्धनाचा वसा घेत देशातील मोठी शाडू मातीची मूर्ती बसवून गणेशोत्सवातील एक मोठा मानबिंदू असलेल्या निकदवारी लेन सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाच्या "गिरगावचा राजा"नं आपल्या स्थापनेच्या ऐतिहासिक 99 व्या वर्षात पदार्पण केलंय. पर्यावरणाचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी यंदाही भाविकांची अलोट गर्दी होतेय. यंदाच्या देखाव्यात द्वारकेचा महल आणि भगवान श्रीकृष्णाला मांडीवर घेतलेल्या बाप्पाची मोहक मूर्ती हेच सर्वात मोठ आकर्षण आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोणतीही तडजोड न करता संपूर्णपणे शाडू मातीची गणरायाची भव्य मूर्ती साकारण्यात आलीय. ही मूर्ती 24 फूट उंच असून वजन तब्बल 3.5 टन इतकं आहे. गिरगावच्या या गणेशोत्सवात कोणताही आधुनिक झगमगाट न करता जुनी परंपरा, ढोल-ताशांचा गजर आणि मराठमोळं आतिथ्य टिकवून ठेवलेलं आहे.
मुंबई - पर्यावरण संवर्धनाचा वसा घेत देशातील मोठी शाडू मातीची मूर्ती बसवून गणेशोत्सवातील एक मोठा मानबिंदू असलेल्या निकदवारी लेन सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाच्या "गिरगावचा राजा"नं आपल्या स्थापनेच्या ऐतिहासिक 99 व्या वर्षात पदार्पण केलंय. पर्यावरणाचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी यंदाही भाविकांची अलोट गर्दी होतेय. यंदाच्या देखाव्यात द्वारकेचा महल आणि भगवान श्रीकृष्णाला मांडीवर घेतलेल्या बाप्पाची मोहक मूर्ती हेच सर्वात मोठ आकर्षण आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोणतीही तडजोड न करता संपूर्णपणे शाडू मातीची गणरायाची भव्य मूर्ती साकारण्यात आलीय. ही मूर्ती 24 फूट उंच असून वजन तब्बल 3.5 टन इतकं आहे. गिरगावच्या या गणेशोत्सवात कोणताही आधुनिक झगमगाट न करता जुनी परंपरा, ढोल-ताशांचा गजर आणि मराठमोळं आतिथ्य टिकवून ठेवलेलं आहे.