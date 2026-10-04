ETV Bharat / Videos

LIVE : मुंबईत गर्जना मोर्चा; राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंची सभा पाहा लाईव्ह

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मुंबईत गर्जना मोर्चा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2026 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं रविवारी दक्षिण मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय.

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील 'गर्जना' मोर्चासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या दोन्ही पक्षांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराच्या आणि मतदार यादीमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात 'ठाकरे बंधूंनी' हा संयुक्त एल्गार पुकारला आहे.

बाळासाहेब थोरात, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एकाच गाडीने मोर्चासाठी रवाना झाले

 

 

मनसे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, संदीप देशपांडे मोर्चात सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले आहेत. अनेक कार्यकर्ते मोर्चास्थळी दाखल झाले आहेत. या सर्वांच्या हातात तिरंगा आहे. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा घेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले होते.

 

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं रविवारी दक्षिण मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय.

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील 'गर्जना' मोर्चासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या दोन्ही पक्षांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराच्या आणि मतदार यादीमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात 'ठाकरे बंधूंनी' हा संयुक्त एल्गार पुकारला आहे.

बाळासाहेब थोरात, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एकाच गाडीने मोर्चासाठी रवाना झाले

 

 

मनसे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, संदीप देशपांडे मोर्चात सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले आहेत. अनेक कार्यकर्ते मोर्चास्थळी दाखल झाले आहेत. या सर्वांच्या हातात तिरंगा आहे. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा घेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले होते.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ THACKERAY
गर्जना मोर्चा लाईव्ह
UDDHAV THACKERAY
GARJANA MORCHA MUMBAI LIVE
GARJANA MORCHA

संबंधित बातम्या

Ganesh Immersion 2026 Live

Live : गणेश विसर्जन 2026 ; घेतो निरोप तुझा जोडुनिया कर. . . लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना अबाल वृद्ध भावनिक

September 25, 2026 at 4:41 PM IST
Rahul Gandhi Live From Pune

Live : राहुल गांधी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना पुण्यातून लाईव्ह

August 22, 2026 at 7:25 PM IST
PM Narendra Modi Red Fort

LIVE Streaming : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्वातंत्र्यदिनाच्या देशवासियांना शुभेच्छा, लाल किल्ल्यावरुन थेट लाईव्ह

August 15, 2026 at 7:09 AM IST
MOHAN BHAGWAT LIVE FROM MUMBAI

Live : सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा जेन झी, जेन अल्फांशी संवाद: मुंबईतून लाईव्ह

August 6, 2026 at 6:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.