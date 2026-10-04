LIVE : मुंबईत गर्जना मोर्चा; राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंची सभा पाहा लाईव्ह
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Published : October 4, 2026 at 12:03 PM IST
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं रविवारी दक्षिण मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील 'गर्जना' मोर्चासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या दोन्ही पक्षांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराच्या आणि मतदार यादीमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात 'ठाकरे बंधूंनी' हा संयुक्त एल्गार पुकारला आहे.
बाळासाहेब थोरात, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एकाच गाडीने मोर्चासाठी रवाना झाले
मनसे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, संदीप देशपांडे मोर्चात सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले आहेत. अनेक कार्यकर्ते मोर्चास्थळी दाखल झाले आहेत. या सर्वांच्या हातात तिरंगा आहे. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा घेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले होते.
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं रविवारी दक्षिण मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील 'गर्जना' मोर्चासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या दोन्ही पक्षांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराच्या आणि मतदार यादीमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात 'ठाकरे बंधूंनी' हा संयुक्त एल्गार पुकारला आहे.
बाळासाहेब थोरात, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एकाच गाडीने मोर्चासाठी रवाना झाले
मनसे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, संदीप देशपांडे मोर्चात सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले आहेत. अनेक कार्यकर्ते मोर्चास्थळी दाखल झाले आहेत. या सर्वांच्या हातात तिरंगा आहे. कोणत्याही पक्षाचा झेंडा घेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले होते.