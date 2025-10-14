बळीराजाच्या पाठीशी 'पाळजचा गणपती'; मंदिर प्रशासनानं 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'साठी दिला पाच लाखांचा निधी - GANPATI TEMPLE PALAJ NANDED
Published : October 14, 2025 at 5:53 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 6:45 PM IST
नांदेड : जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळं सर्वाधिक नुकसान झालं आहे. पाळज येथील गणपती मंदिर प्रशासनच्या वतीनं 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'साठी मदत म्हणून पाच लाख रुपयांची निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडं सुपूर्द करण्यात आला. पाळज येथील गणपतीची मूर्ती लाकडापासून बनवली आहे. या मूर्तीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं विसर्जन होत नाही. गणेशोत्सव झाल्यावर ही मूर्ती एका पेटीत ठेवली जाते आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा प्रतिष्ठापित केली जाते. ही परंपरा गेल्या ७५ वर्षांहून अधिक काळ जपली जातेय. महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवर गाव असल्यामुळं महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्यातील शेकडो भक्त दर्शनासाठी येतात. गणेशोत्सवादरम्यान इथं मोठी गर्दी होते. हा गणपती मराठमोळ्या आणि दाक्षिणात्य संस्कृतीचा संगम मानला जातो. इथला सार्वजनिक गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहास पार पडतो.
