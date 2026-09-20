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नवसाला पावणारा हनुमानपेठचा राजा!, 14 वर्षांची अखंड परंपरा, यंदा तिरुपती बालाजीचा भव्य देखावा

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प्रतिक्रिया देताना मुकेश तिवारी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 8:29 PM IST

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नांदेड : नांदेडच्या हनुमानपेठचा राजा नवसाला पावणारा गणपती म्हणून भाविकांमध्ये प्रसिद्ध! गेल्या 14 वर्षांपासून एकाच मूर्तीची स्थापना केली जाते. विशेष म्हणजे या मूर्तीचे विसर्जनही होत नाही. चांदीचे कान, पाय, अंगठी आणि ब्रेसलेटने सजलेला हा गणपती यंदा तिरुपती बालाजीच्या भव्य देखाव्यात विराजमान झाला आहे. नवसाला पावणारा गणपती म्हणून नांदेडमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या हनुमानपेठच्या राजाचे यंदाचे रूप भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. नवयुवक गणेश मंडळाच्या वतीने यंदा तिरुपती बालाजीचा भव्य देखावा साकारण्यात आला असून, गणेश दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. सन 1972 मध्ये स्वर्गीय रामेश्वर भाऊ तिवारी यांनी या गणेश मंडळाची स्थापना केली. तेव्हापासून सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रमांसोबतच दरवर्षी विविध प्रसिद्ध मंदिरांचे देखावे साकारण्याची परंपरा मंडळाने जपली आहे. 

नांदेड : नांदेडच्या हनुमानपेठचा राजा नवसाला पावणारा गणपती म्हणून भाविकांमध्ये प्रसिद्ध! गेल्या 14 वर्षांपासून एकाच मूर्तीची स्थापना केली जाते. विशेष म्हणजे या मूर्तीचे विसर्जनही होत नाही. चांदीचे कान, पाय, अंगठी आणि ब्रेसलेटने सजलेला हा गणपती यंदा तिरुपती बालाजीच्या भव्य देखाव्यात विराजमान झाला आहे. नवसाला पावणारा गणपती म्हणून नांदेडमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या हनुमानपेठच्या राजाचे यंदाचे रूप भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. नवयुवक गणेश मंडळाच्या वतीने यंदा तिरुपती बालाजीचा भव्य देखावा साकारण्यात आला असून, गणेश दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. सन 1972 मध्ये स्वर्गीय रामेश्वर भाऊ तिवारी यांनी या गणेश मंडळाची स्थापना केली. तेव्हापासून सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रमांसोबतच दरवर्षी विविध प्रसिद्ध मंदिरांचे देखावे साकारण्याची परंपरा मंडळाने जपली आहे. 

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TAGGED:

GANESHOTSAV
हनुमानपेठचा राजा
नवसाला पावणारा गणपती
TIRUPATI BALAJI SCENE
HANUMAN PETH CHA RAJA

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