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दगडूशेठ बाप्पाच्या भक्तीची अनोखी झलक; काची परिवाराने साकारलं वृंदावन येथील प्रेम मंदिर देखावा

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काची कुटुंबियांनी साकरला श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती देखावा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 5:12 PM IST

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पुणे : सध्या सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. पुणे शहरातील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, बाप्पाच्या दर्शनासाठी आणि पुण्यातील आकर्षक देखावे पाहण्यासाठी देश-विदेशातून नागरिक पुण्यात येत असतात. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती हे भाविकांचे श्रद्धास्थान असून, दरवर्षी मोठ्या संख्येने भाविक बाप्पाच्या दर्शनासाठी येतात.पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात राहणाऱ्या संदीप काची यांच्या परिवाराचीही श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीवर मोठी श्रद्धा आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून दगडूशेठ ट्रस्टकडून साकारण्यात येणाऱ्या देखाव्यांच्या प्रतिकृती काची परिवाराकडून साकारल्या जात आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवानिमित्त वृंदावन येथील प्रसिद्ध प्रेम मंदिराची तब्बल चार फूट उंच प्रतिकृती काची परिवाराने साकारली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ प्रेम मंदिराचा एक फोटो पाहून कोणताही व्हिडीओ न पाहता कुटुंबीयांनी तब्बल दोन महिने मेहनत घेत ही प्रतिकृती तयार केली आहे.

पुणे : सध्या सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. पुणे शहरातील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, बाप्पाच्या दर्शनासाठी आणि पुण्यातील आकर्षक देखावे पाहण्यासाठी देश-विदेशातून नागरिक पुण्यात येत असतात. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती हे भाविकांचे श्रद्धास्थान असून, दरवर्षी मोठ्या संख्येने भाविक बाप्पाच्या दर्शनासाठी येतात.पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात राहणाऱ्या संदीप काची यांच्या परिवाराचीही श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीवर मोठी श्रद्धा आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून दगडूशेठ ट्रस्टकडून साकारण्यात येणाऱ्या देखाव्यांच्या प्रतिकृती काची परिवाराकडून साकारल्या जात आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवानिमित्त वृंदावन येथील प्रसिद्ध प्रेम मंदिराची तब्बल चार फूट उंच प्रतिकृती काची परिवाराने साकारली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ प्रेम मंदिराचा एक फोटो पाहून कोणताही व्हिडीओ न पाहता कुटुंबीयांनी तब्बल दोन महिने मेहनत घेत ही प्रतिकृती तयार केली आहे.

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TAGGED:

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती
SANDEEP KACHI FAMILY
DAGDUSHETH MANDIR DEKHAVA
वृंदावन येथील प्रेम मंदिर
GANESHOTSAV

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