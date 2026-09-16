नितीन नबीन यांच्याकडून लालबागच्या राजासह सिद्धिविनायकाचे दर्शन; देवगिरीवर सुनेत्रा पवारांची घेतली सदिच्छा भेट
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 16, 2026 at 3:19 PM IST
मुंबई : भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन (Nitin Nabin) यांनी आज मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे तसंच प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात जाऊन गणरायाचं दर्शन घेतलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण तसंच मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर रितु राजेश तावडे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. नितीन नबीन यांनी गणरायाची पूजा करून आशीर्वाद घेतले. दोन्ही ठिकाणी दर्शन घेतल्यानंतर नितीन नबीन यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. यानंतर नितीन नबीन यांनी मुंबईतील ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान नितीन नबीन यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केलं.
मुंबई : भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन (Nitin Nabin) यांनी आज मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे तसंच प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात जाऊन गणरायाचं दर्शन घेतलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण तसंच मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर रितु राजेश तावडे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. नितीन नबीन यांनी गणरायाची पूजा करून आशीर्वाद घेतले. दोन्ही ठिकाणी दर्शन घेतल्यानंतर नितीन नबीन यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. यानंतर नितीन नबीन यांनी मुंबईतील ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान नितीन नबीन यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केलं.