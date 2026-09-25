पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीतही तुकाराम मुंढेंची क्रेझ! अन्नातील भेसळवर रेखाटली रांगोळी
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Published : September 25, 2026 at 10:11 AM IST
पुणे - 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' असं म्हणत ढोल-ताशांच्या गजरात, सनई-चौघड्याच्या निनादात, उत्साहात, आनंदात पुण्याच्या वैभवशाली गणेश विसर्जन मिरवणूकीला वाजत गाजत सुरुवात झाली. पुण्याची मुख्य मिरवणूक महात्मा फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळक पुतळा येथून लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून, मानाच्या पाचही गणपतींची आरती होऊन मिरवणूक मार्गस्थ झाली.
विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर राष्ट्रीय कला अकादमीच्या 350 कलाकारांच्या वतीने यंदाच्या वर्षी व्यसनाधीनतेवर आधारित रांगोळी काढण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून अन्नातील भेसळवर कारवाई करण्यात येत आहे. हाच सामाजिक विषय घेऊन राष्ट्रीय कला अकादमीच्या वतीने संपूर्ण विसर्जन मिरवणुक मार्गावर रांगोळी काढण्यात आली आहे.
महात्मा फुले मंडई येथे दुधातील भेसळ या विषयावर रांगोळी काढण्यात आली आहे.
पुणे - 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' असं म्हणत ढोल-ताशांच्या गजरात, सनई-चौघड्याच्या निनादात, उत्साहात, आनंदात पुण्याच्या वैभवशाली गणेश विसर्जन मिरवणूकीला वाजत गाजत सुरुवात झाली. पुण्याची मुख्य मिरवणूक महात्मा फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळक पुतळा येथून लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून, मानाच्या पाचही गणपतींची आरती होऊन मिरवणूक मार्गस्थ झाली.
विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर राष्ट्रीय कला अकादमीच्या 350 कलाकारांच्या वतीने यंदाच्या वर्षी व्यसनाधीनतेवर आधारित रांगोळी काढण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून अन्नातील भेसळवर कारवाई करण्यात येत आहे. हाच सामाजिक विषय घेऊन राष्ट्रीय कला अकादमीच्या वतीने संपूर्ण विसर्जन मिरवणुक मार्गावर रांगोळी काढण्यात आली आहे.
महात्मा फुले मंडई येथे दुधातील भेसळ या विषयावर रांगोळी काढण्यात आली आहे.