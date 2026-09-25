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Live : गणेश विसर्जन 2026 ; घेतो निरोप तुझा जोडुनिया कर. . . लाडक्या बाप्पाला निरोप देताना अबाल वृद्ध भावनिक

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गणेश विसर्जन 2026 (( व्हिडिओ सौजन्य : मुंबई महापालिका ))

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 4:41 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 4:48 PM IST

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मुंबई : अनंत चतुर्दशी अर्थात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्याचा दिवस. मागील 12 दिवसांपासून बाप्पा आपल्या घरात विराजमान झाला होता, आज मात्र अबाल वृद्ध लाडक्या बाप्पाला भावनिक होऊन निरोप देत आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर छत्रपती संभाजीनगर आदी प्रमुख शहरात बाप्पाला निरोप देण्यासाठी तुफान गर्दी झाली आहे. मुंबईत बाप्पाला निरोप देण्यासाठी अबाल वृद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. मुंबईतील चौपाट्यांवर बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मोठी गर्दी झाली आहे. "झाले रिते मखर, शांत झाले घर, घेतो निरोप तुझा, जोडूनिया कर..." असं म्हणत भाविक आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देत आहेत. दुसरीकडं मुंबई पोलिसांनी तगड्या बंदोबस्ताचं नियोजन केलं आहे. संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे. निर्माल्य व्यवस्थापनासाठी 498 निर्माल्य कलश आणि 326 निर्माल्य डंपरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

मुंबई : अनंत चतुर्दशी अर्थात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्याचा दिवस. मागील 12 दिवसांपासून बाप्पा आपल्या घरात विराजमान झाला होता, आज मात्र अबाल वृद्ध लाडक्या बाप्पाला भावनिक होऊन निरोप देत आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर छत्रपती संभाजीनगर आदी प्रमुख शहरात बाप्पाला निरोप देण्यासाठी तुफान गर्दी झाली आहे. मुंबईत बाप्पाला निरोप देण्यासाठी अबाल वृद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. मुंबईतील चौपाट्यांवर बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मोठी गर्दी झाली आहे. "झाले रिते मखर, शांत झाले घर, घेतो निरोप तुझा, जोडूनिया कर..." असं म्हणत भाविक आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देत आहेत. दुसरीकडं मुंबई पोलिसांनी तगड्या बंदोबस्ताचं नियोजन केलं आहे. संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे. निर्माल्य व्यवस्थापनासाठी 498 निर्माल्य कलश आणि 326 निर्माल्य डंपरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

Last Updated : September 25, 2026 at 4:48 PM IST

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TAGGED:

GANESHA FESTIVAL 2026
GANESH VISARJAN 2026 LIVE
गणेश विसर्जन 2026
लाडक्या बाप्पाला निरोप
GANESH IMMERSION 2026 LIVE

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