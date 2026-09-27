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गडचिरोली पूर : भामरागडचा संपर्क सलग तिसऱ्या दिवशीही तुटलेलाच, दोन राष्ट्रीय महामार्गांसह चार मार्ग बंद

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गडचिरोलीतील भामरागडचा संपर्क सलग तिसऱ्या दिवशीही तुटलेलाच (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 7:44 PM IST

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गडचिरोली : छत्तीसगडमधील मुसळधार पावसामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही पुराचा कहर सुरू आहे. पूर ओसरण्याचा वेग अतिशय मंद असल्याने तालुक्यातील 50 हून अधिक गावांचा संपर्क आजही तुटलेलाच आहे. तसंच परिसरातील दूरसंचार सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.

सद्यस्थितीत आल्लापल्ली-भामरागड (NH 130D) आणि असरअली-सोमणपल्ली (NH 63) हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग बंद आहेत. यासोबतच कांदोळी-दामरंचा, भामरागड-आरेवाडा, भामरागड-आलापल्ली, भामरागड-धोडराज, धोडराज-पेंगुंडा, कवंडे-नेलगुंडा, लाहेरी-बंगाडी आणि बंगाडी-बिनागुंडा हे प्रमुख मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे ठप्प आहेत.

भामरागड शहरातील वनविभागाचं रेस्टहाऊस, मुस्लिम टोला आणि आंबेडकर वार्डकडे जाणारे रस्ते आता मोकळे झाले आहेत. मात्र, राजे धर्मराव हायस्कूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रेस्टहाऊसकडे जाणारा मार्ग अजूनही बंद आहे. पूर ओसरण्याचा संथ वेग पाहता, उद्या सकाळपर्यंत रस्ते खुले होतील की नाही, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे.

हेही वाचा - 

गडचिरोलीतील भामरागडमध्ये पूरतांडव, संपर्क तुटलेल्या दुर्गम भागातून गंभीर रुग्णांना हेलिकॉप्टरनं केलं 'एअरलिफ्ट'

गडचिरोली : छत्तीसगडमधील मुसळधार पावसामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही पुराचा कहर सुरू आहे. पूर ओसरण्याचा वेग अतिशय मंद असल्याने तालुक्यातील 50 हून अधिक गावांचा संपर्क आजही तुटलेलाच आहे. तसंच परिसरातील दूरसंचार सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.

सद्यस्थितीत आल्लापल्ली-भामरागड (NH 130D) आणि असरअली-सोमणपल्ली (NH 63) हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग बंद आहेत. यासोबतच कांदोळी-दामरंचा, भामरागड-आरेवाडा, भामरागड-आलापल्ली, भामरागड-धोडराज, धोडराज-पेंगुंडा, कवंडे-नेलगुंडा, लाहेरी-बंगाडी आणि बंगाडी-बिनागुंडा हे प्रमुख मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे ठप्प आहेत.

भामरागड शहरातील वनविभागाचं रेस्टहाऊस, मुस्लिम टोला आणि आंबेडकर वार्डकडे जाणारे रस्ते आता मोकळे झाले आहेत. मात्र, राजे धर्मराव हायस्कूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रेस्टहाऊसकडे जाणारा मार्ग अजूनही बंद आहे. पूर ओसरण्याचा संथ वेग पाहता, उद्या सकाळपर्यंत रस्ते खुले होतील की नाही, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे.

हेही वाचा - 

गडचिरोलीतील भामरागडमध्ये पूरतांडव, संपर्क तुटलेल्या दुर्गम भागातून गंभीर रुग्णांना हेलिकॉप्टरनं केलं 'एअरलिफ्ट'

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TAGGED:

BHAMRAGADH FLOOD UPDATE MARATHI
BHAMRAGADH ROAD CLOSED
गडचिरोली पूर बातमी
भामरागड पूर परिस्थिती
GADCHIROLI BHAMRAGAD FLOOD UPDATE

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