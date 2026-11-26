'पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्वत:हून राजीनामा द्यावा'-माजी आमदार रवींद्र धंगेकर
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Published : November 26, 2026 at 9:05 AM IST
पुणे: पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात भरदिवसा एका आरोपीवर सहा जणांनी गोळीबार केल्यानंतर पुण्यातील कायदा आणि सुव्यस्थेबाबत चिंता व्यक्त आहे. पुणे शहर सुरक्षित राहिलं नसल्याचं अनेकांनी मत व्यक्त केलं. तर काही संघटनांनी घटनास्थळीच पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन केलं. असे असताना शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी थेट पोलीस आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ झालेली आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हेच जबाबदार आहे. गुन्हेगारांवर पुणे पोलिसांचा वचक राहिलेलंानाही. यामुळे पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्वतःहून राजीनामा देऊन घरी जावं, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
पुणे: पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात भरदिवसा एका आरोपीवर सहा जणांनी गोळीबार केल्यानंतर पुण्यातील कायदा आणि सुव्यस्थेबाबत चिंता व्यक्त आहे. पुणे शहर सुरक्षित राहिलं नसल्याचं अनेकांनी मत व्यक्त केलं. तर काही संघटनांनी घटनास्थळीच पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन केलं. असे असताना शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी थेट पोलीस आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ झालेली आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हेच जबाबदार आहे. गुन्हेगारांवर पुणे पोलिसांचा वचक राहिलेलंानाही. यामुळे पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्वतःहून राजीनामा देऊन घरी जावं, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.