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पहिला श्रावणी सोमवार; परळी वैजनाथ मंदिरामध्ये दर्शनासाठी पहाटेपासूनच भक्तांची गर्दी - FIFTH JYOTIRLINGA PARLI VAIDYANATH

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5 वे ज्योतिर्लिंग परळी वैजनाथ मंदिरात भक्तांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 2:42 PM IST

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बीड : यंदा 13 ऑगस्ट 2026 पासून श्रावण महिन्याची सुरुवात (Shravani Somvar 2026) झाली आहे. श्रावण महिना शिवशंकराच्या पूजेसाठी समर्पित असतो. या निमित्तानं राज्यभरातील विविध मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. महाराष्ट्रातील पाचवे ज्योतिर्लिंग असलेल्या (Fifth Jyotirlinga) परळीच्या वैजनाथ मंदिरात (Parli Vaidyanath Temple) भाविकांनी पहाटेपासून दर्शनासाठी गर्दी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर मंदिर प्रशासनाकडून विविध प्रकारची तयारी करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेटिंग करण्यात आली आहे, तर नागरिकांना व्यवस्थित दर्शन घेता यावं यासाठी दर्शन रांगेची सोय करणयात आली आहे. येणारा प्रत्येक भाविक वैद्यनाथाचे चरणी मनोभावे नतमस्तक होत आहे. वैद्यनाथ मंदिर हे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी महाराष्ट्रातील पाचवे ज्योतिर्लिंग म्हणून ओळखले जाते. श्रावण सोमवारनिमित्त या ठिकाणी प्रभू वैद्यनाथाचं दर्शन घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक भाविक या ठिकाणी येतात. 

बीड : यंदा 13 ऑगस्ट 2026 पासून श्रावण महिन्याची सुरुवात (Shravani Somvar 2026) झाली आहे. श्रावण महिना शिवशंकराच्या पूजेसाठी समर्पित असतो. या निमित्तानं राज्यभरातील विविध मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. महाराष्ट्रातील पाचवे ज्योतिर्लिंग असलेल्या (Fifth Jyotirlinga) परळीच्या वैजनाथ मंदिरात (Parli Vaidyanath Temple) भाविकांनी पहाटेपासून दर्शनासाठी गर्दी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर मंदिर प्रशासनाकडून विविध प्रकारची तयारी करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेटिंग करण्यात आली आहे, तर नागरिकांना व्यवस्थित दर्शन घेता यावं यासाठी दर्शन रांगेची सोय करणयात आली आहे. येणारा प्रत्येक भाविक वैद्यनाथाचे चरणी मनोभावे नतमस्तक होत आहे. वैद्यनाथ मंदिर हे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी महाराष्ट्रातील पाचवे ज्योतिर्लिंग म्हणून ओळखले जाते. श्रावण सोमवारनिमित्त या ठिकाणी प्रभू वैद्यनाथाचं दर्शन घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक भाविक या ठिकाणी येतात. 

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TAGGED:

5 वे ज्योतिर्लिंग
PARLI VAIDYANATH TEMPLE
पहिला श्रावणी सोमवार
FIRST SHRAVANI SOMVAR
FIFTH JYOTIRLINGA PARLI VAIDYANATH

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