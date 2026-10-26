बीडमध्ये अन्न व औषध प्रशासनानं 100 किलो खवा केला जप्त; एका हॉटेलचा परवाना रद्द
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Published : October 26, 2026 at 1:32 PM IST
बीड- दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाकडून बीडमध्ये तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. बीड शहरातील फरसाण तयार करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या विभागानं कारवाई केली. या ठिकाणी अस्वच्छता तसेच अयोग्य साठवणूक यासह इतर गंभीर बाबी आढळून आल्या होत्या. याबरोबरच सोलापूर - धुळे महामार्गावरील मामा काठीयावाडी या हॉटेलमध्येदेखील अस्वच्छता असल्याचं लक्षात आलं होतं. यासह इतर गंभीर चुका देखील समोर आल्यानं या हॉटेलचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. याबरोबरच बीड तालुक्यातील ताडसोन्ना आणि नवापूर या ठिकाणी असलेल्या खवा विक्री केंद्रात नियमांचे पालन केले जात नसल्याचं लक्षात आल्यानं त्या ठिकाणाहून 100 किलो खवा जप्त करण्यात आला आहे. या ठिकाणचे सर्व नमुने प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे.
बीड- दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाकडून बीडमध्ये तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. बीड शहरातील फरसाण तयार करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या विभागानं कारवाई केली. या ठिकाणी अस्वच्छता तसेच अयोग्य साठवणूक यासह इतर गंभीर बाबी आढळून आल्या होत्या. याबरोबरच सोलापूर - धुळे महामार्गावरील मामा काठीयावाडी या हॉटेलमध्येदेखील अस्वच्छता असल्याचं लक्षात आलं होतं. यासह इतर गंभीर चुका देखील समोर आल्यानं या हॉटेलचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. याबरोबरच बीड तालुक्यातील ताडसोन्ना आणि नवापूर या ठिकाणी असलेल्या खवा विक्री केंद्रात नियमांचे पालन केले जात नसल्याचं लक्षात आल्यानं त्या ठिकाणाहून 100 किलो खवा जप्त करण्यात आला आहे. या ठिकाणचे सर्व नमुने प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे.