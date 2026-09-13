नांदेडमध्ये शेतकऱ्यांनी फोडली ‘दुष्काळाची दहीहंडी’; पाहा व्हिडिओ
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Published : September 13, 2026 at 6:29 PM IST
नांदेड : नांदेड येथील भोकर फाटा परिसरात शेतकऱ्यांनी दुष्काळाची हंडी फोडत (Dahi Handi protest) सरकारचा निषेध करण्यात आला. यावेळी सरकारविरोधात एल्गार पुकारत दुष्काळाच्या परिस्थितीचा निषेध करण्यात आला. जिल्ह्यात 11 आमदार आणि 5 खासदार असतानाही एकही लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर आलेला नाही. मात्र, दहीहंडीच्या कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधी मोठ्या उत्साहानं सहभागी होत आहेत. शेतकऱ्यांबद्दल सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना संवेदनशीलता नाही, अशी नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. “दहीहंडी हा हिंदू धर्माचा सण आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, शेतकरी मोठ्या संकटात असताना अशा पद्धतीनं उत्सव साजरा करणं चुकीचं आहे. सरकारनं आम्हाला लवकरात लवकर मदत करावी,” अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. जर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
नांदेड : नांदेड येथील भोकर फाटा परिसरात शेतकऱ्यांनी दुष्काळाची हंडी फोडत (Dahi Handi protest) सरकारचा निषेध करण्यात आला. यावेळी सरकारविरोधात एल्गार पुकारत दुष्काळाच्या परिस्थितीचा निषेध करण्यात आला. जिल्ह्यात 11 आमदार आणि 5 खासदार असतानाही एकही लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर आलेला नाही. मात्र, दहीहंडीच्या कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधी मोठ्या उत्साहानं सहभागी होत आहेत. शेतकऱ्यांबद्दल सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना संवेदनशीलता नाही, अशी नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. “दहीहंडी हा हिंदू धर्माचा सण आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, शेतकरी मोठ्या संकटात असताना अशा पद्धतीनं उत्सव साजरा करणं चुकीचं आहे. सरकारनं आम्हाला लवकरात लवकर मदत करावी,” अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. जर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.