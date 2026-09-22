दुष्काळामुळं धाराशिवमधील शेतकरी हताश, आजीच्या डोळ्यात अश्रू; सोयाबीनची केली होळी
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Published : September 22, 2026 at 1:31 PM IST
धाराशिव - सध्या राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील बोरखेडा येथील शेतकरी हताश आहेत. त्यांनी शेतातील सोयाबीनची होळी केली. सरकारने पीक विमा, नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही शेतकऱयांनी केली.
यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. वयोवृद्ध शेतकरी व महिला शेतकरी यांना अश्रू अनावर झाले.
राज्यात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाळा संपत आला तरीही दमदार पाऊस अजून राज्यात आलेला नाही. परतीचा पाऊस तरी पडेल, अशी आस शेतकऱयांना लागली आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणीही केली जात आहे. त्याबाबत राज्यस्तरावर उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तसंच लोकप्रतिनिधींना आपापल्या विभागात जाऊन शेताची पाहणी करण्याचे निर्देशही मुंबईतून देण्यात आले आहेत. त्यामुळं जिल्हा पातळीवर आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत.
धाराशिव - सध्या राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील बोरखेडा येथील शेतकरी हताश आहेत. त्यांनी शेतातील सोयाबीनची होळी केली. सरकारने पीक विमा, नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही शेतकऱयांनी केली.
यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. वयोवृद्ध शेतकरी व महिला शेतकरी यांना अश्रू अनावर झाले.
राज्यात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाळा संपत आला तरीही दमदार पाऊस अजून राज्यात आलेला नाही. परतीचा पाऊस तरी पडेल, अशी आस शेतकऱयांना लागली आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणीही केली जात आहे. त्याबाबत राज्यस्तरावर उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तसंच लोकप्रतिनिधींना आपापल्या विभागात जाऊन शेताची पाहणी करण्याचे निर्देशही मुंबईतून देण्यात आले आहेत. त्यामुळं जिल्हा पातळीवर आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत.