‘थकीत बिल द्या; ’गोकुळ शुगर फॅक्टरीविरोधात शेतकरी आक्रमक: मुख्य रस्त्यावर उतरुन केला रास्ता रोको - FARMERS PROTEST IN SOLAPUR

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 10:38 AM IST

सोलापूर : सोलापुरात गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेसमोर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. गोकुळ शुगर फॅक्टरीला ऊस दिलेले धाराशिव जिल्ह्यातील जवळपास शंभर शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कारखान्याकडं शेतकऱ्यांचे सुमारे शंभर कोटी रुपयांचे ऊस बिल थकीत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलाय. मंगळवारी दुपारी कडक उन्हामुळं काही शेतकऱ्यांनी रस्त्याच्या बाजूला मंडप उभारून सावलीची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी मुख्य रस्त्यावर मंडप उभारण्यास विरोध केल्यानं शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली. या वादाचं रूपांतर नंतर उग्र आंदोलनात झालं. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाताच काही शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून अर्धनग्न आंदोलन सुरू केलं. रंगभवन ते मुख्य बाजारपेठ या मार्गावर शेतकऱ्यांनी अचानक चक्का जाम केल्यानं वाहतूक विस्कळीत झाली आणि प्रशासनाची तारांबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधित पोलिसांनी माफी मागितल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. “गोकुळ शुगर फॅक्टरीने आमचं थकीत ऊसबिल तत्काळ द्यावं आणि आंदोलनादरम्यान शिवीगाळ करणाऱ्या पोलिसांनी माफी मागावी,” अशी मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi Team

