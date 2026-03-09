ETV Bharat / Videos

भारतानं तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर शिवाजी पार्कमध्ये क्रिकेटप्रेमींचा जल्लोष, पाहा व्हिडिओ - T20 WORLD CUP 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
क्रिकेट प्रेमींचा जल्लोष (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 10:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या  सामन्यात भारतानं न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विजयानंतर भारत हा टी-20 विश्वचषकातील सर्वात मजबूत संघ असल्याचं सिद्ध झालं. अंतिम सामन्यात भारतानं दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर संपूर्ण देशात क्रिकेटप्रेमींचा उत्साह आणि आनंद दिसून आला. अंतिम सामना संपताच मुंबईच्या विविध भागात क्रिकेट चाहत्यांनी भव्य जल्लोष  केला.  टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारतानं न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केल्यानंतर दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये चाहत्यांनी मोठ्या संख्येनं जमून आनंद साजरा केला. ढोल वाजवित,  तिरंगा फडकावत, घोषणा देत त्यांनी भारत मातेचा जयजयकार केला. ढोल-ताशे वाजत अनेक क्रिकेटप्रेमींना नाचून जल्लोष साजरा केला. 

मुंबई - अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या  सामन्यात भारतानं न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विजयानंतर भारत हा टी-20 विश्वचषकातील सर्वात मजबूत संघ असल्याचं सिद्ध झालं. अंतिम सामन्यात भारतानं दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर संपूर्ण देशात क्रिकेटप्रेमींचा उत्साह आणि आनंद दिसून आला. अंतिम सामना संपताच मुंबईच्या विविध भागात क्रिकेट चाहत्यांनी भव्य जल्लोष  केला.  टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारतानं न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केल्यानंतर दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये चाहत्यांनी मोठ्या संख्येनं जमून आनंद साजरा केला. ढोल वाजवित,  तिरंगा फडकावत, घोषणा देत त्यांनी भारत मातेचा जयजयकार केला. ढोल-ताशे वाजत अनेक क्रिकेटप्रेमींना नाचून जल्लोष साजरा केला. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI CRICKET FANS CELEBRATION
T20 WORLD CUP 202
टी 20 विश्वचषक
मुंबई क्रिकेटप्रेमी जल्लोष
T20 WORLD CUP 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

T20 World Cup

भारतानं टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर पुण्यात जल्लोष, फटाके फोडून पेढे वाटून आनंद व्यक्त; पाहा व्हिडिओ

March 9, 2026 at 8:07 AM IST
Girish Mahajan RAHAD RANGPANCHMI

मंत्री गिरीश महाजन नाशिकच्या पारंपारिक रहाडीत सूर घेता तेव्हा...

March 8, 2026 at 10:03 PM IST
wedding expenses

रायगडच्या वहूर गावातील महिलांचा क्रांतिकारी निर्णय; लग्नात बस्ता, हळदीला मटण-दारूला बंदी

March 7, 2026 at 6:18 PM IST
ANUP JALOTA REACTION ON ISRAEL IRAN

युद्धामुळं कोणाला काहीच मिळत नाही उलट नुकसानच होतं, अनुप जलोटा यांनी व्यक्त केली भावना

March 7, 2026 at 5:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.