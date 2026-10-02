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'प्रत्यक्ष घटना घडल्यानंतर कुणीही घाबरेल अशी स्थिती होती'- प्रत्यक्षदर्शी महिला पर्यटकानं सांगितला थरारक अनुभव

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प्रत्यक्ष घटना घडल्यानंतर कशी स्थिती होती? (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 7:58 PM IST

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रायगड - दिवेआगार समुद्रकिनारी 8 विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणात दिघी सागरी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.  मृतदेहांची शवविच्छेदन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.  प्रत्यक्षदर्शी आणि पंच यांच्या माध्यमातून पोलीस तपास सुरू असल्याचे दिगी सागरी पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष आवटी यांनी सांगितलं. सहलीला विद्यार्थ्यांना घेऊन येणारे शिक्षक पोलिसांनी चौकशीसाठी थांबवल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. प्रत्यक्षदर्शी महिलेनं सांगितलं की  परिस्थिती पाहून खूपही घाबरेल. प्रत्येकजण सीपीआर देण्यासाठी प्रयत्न करत होता. नागरिकांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. मजा ही सजा करू नये. मुले कोणाचंही ऐकत नसतात. पण, जर आई-वडिलांना सोडून सहलीकरिता बाहेर आल्यास मुलांनी ऐकलं पाहिजे, असा महिला पर्यटकानं सांगितलं.  

रायगड - दिवेआगार समुद्रकिनारी 8 विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणात दिघी सागरी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.  मृतदेहांची शवविच्छेदन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.  प्रत्यक्षदर्शी आणि पंच यांच्या माध्यमातून पोलीस तपास सुरू असल्याचे दिगी सागरी पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष आवटी यांनी सांगितलं. सहलीला विद्यार्थ्यांना घेऊन येणारे शिक्षक पोलिसांनी चौकशीसाठी थांबवल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. प्रत्यक्षदर्शी महिलेनं सांगितलं की  परिस्थिती पाहून खूपही घाबरेल. प्रत्येकजण सीपीआर देण्यासाठी प्रयत्न करत होता. नागरिकांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. मजा ही सजा करू नये. मुले कोणाचंही ऐकत नसतात. पण, जर आई-वडिलांना सोडून सहलीकरिता बाहेर आल्यास मुलांनी ऐकलं पाहिजे, असा महिला पर्यटकानं सांगितलं.  

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TAGGED:

RAIGAD BEACH INCIDENT NEWS
EYWITNESS ON DIVEAGAR 8 DEATH
DIGI SAGARI POLICE DROWNING DEATH
DIVEAGAR BEACH DROWNING INCIDENT

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