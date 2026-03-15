LIVE : पाच राज्यांचा विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद लाईव्ह - ECI ANNOUNCED FIVE STATES ELECTION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 15, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:44 PM IST
नवी दिल्ली - भारतीय निवडणूक आयोगानं दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली आहे. या पत्रकार परिषदेत पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यांसाठी आणि एका केंद्रशासित प्रदेशासाठीचे संपूर्ण निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या पत्रकार परिषदेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते.
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या पथकाने या सर्व राज्यांचा दौरा केला. फेब्रुवारी महिन्यात आसाम, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये; तर 6 आणि 7 मार्च रोजी केरळमध्ये आणि 9 आणि 10 मार्च रोजी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. या दौऱ्यांदरम्यान विविध राजकीय पक्ष, पोलीस प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांसोबत बैठका घेण्यात आल्यात. हिंसाचार रोखणे, मतदार याद्या अद्ययावत करणे, ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यंत्रांची तपासणी करणे, तसेच CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) तैनात करण्याच्या नियोजनावर आयोगाने विशेष भर दिलाय.
