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बीडमध्ये दुष्काळाचं भीषण वास्तव; 7.42 लाख हेक्टरवरील पिके बाधित, केंद्रीय पथकाच्या अहवालाकडं लक्ष

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माहिती देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2026 at 4:03 PM IST

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बीड : जिल्ह्यात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्यानं दुष्काळजन्य (Drought) परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेऊन शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसंच दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पथकानं बीड जिल्ह्यातील गेवराई, बीड आणि पाटोदा या तीन तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी पथकानं सोयाबीन, कापूस, रेशीम, ऊस, भाजीपाला पिके, फळबागा, फुलशेती यांसह कोरडे पडलेले तलाव, आटलेल्या विहिरी आणि जनावरांच्या गोठ्यांची पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकही घेण्यात आली. आता केंद्रीय पथक शासनाला नेमका काय अहवाल सादर करणार, याकडं संपूर्ण बीड जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, बीड जिल्ह्यात यावर्षी 7 लाख 87 हजार 218 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. मात्र, पावसाच्या खंडामुळं तब्बल 7 लाख 42 हजार हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. जिल्ह्यातील 174 प्रकल्पांमध्ये अवघा 14.61 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, केवळ 47 दिवस पुरेल एवढाच चारा उपलब्ध असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

बीड : जिल्ह्यात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्यानं दुष्काळजन्य (Drought) परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेऊन शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसंच दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पथकानं बीड जिल्ह्यातील गेवराई, बीड आणि पाटोदा या तीन तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी पथकानं सोयाबीन, कापूस, रेशीम, ऊस, भाजीपाला पिके, फळबागा, फुलशेती यांसह कोरडे पडलेले तलाव, आटलेल्या विहिरी आणि जनावरांच्या गोठ्यांची पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकही घेण्यात आली. आता केंद्रीय पथक शासनाला नेमका काय अहवाल सादर करणार, याकडं संपूर्ण बीड जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, बीड जिल्ह्यात यावर्षी 7 लाख 87 हजार 218 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. मात्र, पावसाच्या खंडामुळं तब्बल 7 लाख 42 हजार हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. जिल्ह्यातील 174 प्रकल्पांमध्ये अवघा 14.61 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, केवळ 47 दिवस पुरेल एवढाच चारा उपलब्ध असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

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TAGGED:

दुष्काळ
नुकसान भरपाई
BEED DROUGHT CRISIS
DROUGHT
DROUGHT IN BEED

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