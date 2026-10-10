अतिक्रमण कारवाईत भेदभाव नको; समर्थ हॉस्पिटल ते बीड कॉर्नर रस्त्याच्या कारवाईवरून व्यापारी व नागरिकांमध्ये नाराजी
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Published : October 10, 2026 at 1:58 PM IST
अहिल्यानगर : जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगत सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईवरून सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अतिक्रमण हटविताना कोणताही भेदभाव न करता सर्व ठिकाणी समान निकष लागू करावेत. तसेच नियमबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने कारवाई न करता कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आकाश बाफना यांनी केली आहे. शहराच्या विकासासाठी कारवाई करताना व्यापारी आणि नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असंही त्यांनी म्हटलं. जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जुन्या वहिवाटीच्या मार्गानुसार करण्यात आले असून, त्यावेळी गटहद्दीचा निकष लावण्यात आला नसल्याचा दावा व्यापारी व नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. शहरातील सुमारे 90 टक्के महामार्गाचे काम पूर्ण झाले असताना केवळ समर्थ हॉस्पिटल ते बीड कॉर्नर या भागातच गटहद्दीचा नियम का लागू केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. हा निकष लागू करायचा असल्यास तो संपूर्ण महामार्गासाठी समान पद्धतीने लागू करायला हवा होता, अशी भूमिका व्यापारी व नागरिकांनी मांडली आहे.
अहिल्यानगर : जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगत सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईवरून सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अतिक्रमण हटविताना कोणताही भेदभाव न करता सर्व ठिकाणी समान निकष लागू करावेत. तसेच नियमबाह्य आणि मनमानी पद्धतीने कारवाई न करता कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आकाश बाफना यांनी केली आहे. शहराच्या विकासासाठी कारवाई करताना व्यापारी आणि नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असंही त्यांनी म्हटलं. जामखेड शहरातील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जुन्या वहिवाटीच्या मार्गानुसार करण्यात आले असून, त्यावेळी गटहद्दीचा निकष लावण्यात आला नसल्याचा दावा व्यापारी व नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. शहरातील सुमारे 90 टक्के महामार्गाचे काम पूर्ण झाले असताना केवळ समर्थ हॉस्पिटल ते बीड कॉर्नर या भागातच गटहद्दीचा नियम का लागू केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. हा निकष लागू करायचा असल्यास तो संपूर्ण महामार्गासाठी समान पद्धतीने लागू करायला हवा होता, अशी भूमिका व्यापारी व नागरिकांनी मांडली आहे.