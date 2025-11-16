ETV Bharat / Videos

"मी गावी आलो की, विरोधकांचा स्ट्रेस वाढतो," एकनाथ शिंदेंचा विरोधकांवर निशाणा - EKNATH SHINDE CRITICIZED OPPOSITION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : महाबळेश्वरमध्ये आयोजित  केलेल्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्सच्या 'MAPCON २०२५' या संमेलनात बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विरोधकांवर निशाणा साधला. "मी पेशानं डॉक्टर नाही, पण छोटी-मोठी राजकीय ऑपरेशन अगदी सहज करून टाकतो. महाराष्ट्राला अपेक्षित असलेलं मोठं ऑपरेशन मी काही वर्षांपूर्वी यशस्वी केलं केलं. तुम्ही (डॉक्टर) हृदय बरे करता आणि आम्ही कधी कधी लोकांच्या हृदयाचे ठोके चुकवतो. महाबळेश्वरात प्रदूषण नाही. त्यामुळं पूर्वी रुग्णांना बरं वाटावं म्हणून हवा पालटासाठी महाबळेश्वरला पाठवलं जायचं. इथं आलं की रूग्णांचा स्ट्रेस हलका होतो. परंतु, मी इथं गावाला आलो की आमच्या विरोधकांचा स्ट्रेस वाढतो," अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विरोधकांवर निशाणा साधला. 

सातारा : महाबळेश्वरमध्ये आयोजित  केलेल्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्सच्या 'MAPCON २०२५' या संमेलनात बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विरोधकांवर निशाणा साधला. "मी पेशानं डॉक्टर नाही, पण छोटी-मोठी राजकीय ऑपरेशन अगदी सहज करून टाकतो. महाराष्ट्राला अपेक्षित असलेलं मोठं ऑपरेशन मी काही वर्षांपूर्वी यशस्वी केलं केलं. तुम्ही (डॉक्टर) हृदय बरे करता आणि आम्ही कधी कधी लोकांच्या हृदयाचे ठोके चुकवतो. महाबळेश्वरात प्रदूषण नाही. त्यामुळं पूर्वी रुग्णांना बरं वाटावं म्हणून हवा पालटासाठी महाबळेश्वरला पाठवलं जायचं. इथं आलं की रूग्णांचा स्ट्रेस हलका होतो. परंतु, मी इथं गावाला आलो की आमच्या विरोधकांचा स्ट्रेस वाढतो," अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विरोधकांवर निशाणा साधला. 

For All Latest Updates

TAGGED:

EKNATH SHINDE
EKNATH SHINDE SATARA
MAPCON २०२५
DCM EKNATH SHINDE
EKNATH SHINDE CRITICIZED OPPOSITION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

`

खासदार राघव चढ्ढा यांनी घेतलं साईबाबांचं दर्शन, पत्नी परिणीतीबद्दल दिली 'ही' माहिती, पाहा व्हिडिओ

November 15, 2025 at 5:17 PM IST
Jayshree Shelke

शेतकरी विरोधी लोकं सत्तेत बसली आहेत; जयश्री शेळके यांची विखे पाटलांवर टीका

November 9, 2025 at 8:44 PM IST
नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी संत नामदेव व पांडुरंगाचा पालखी सोहळा पुणे जिल्ह्यात, नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

November 9, 2025 at 7:29 PM IST
वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

वंदे मातरम गीताच्या 150व्या वर्धापन दिनानिमित्त वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

November 7, 2025 at 4:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.