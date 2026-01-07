ETV Bharat / Videos

पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा रोड शो, महापालिका निवडणूक प्रचार शिगेला

अजित पवार यांचा रोड शो (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 3:32 PM IST

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीचा जोरदार प्रचार सुरू असून सर्वच पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ठाण मांडून असून भाजपाला रोखण्यासाठी भाजपावर जोरदार टीका करत आहेत. त्यातच आज अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शहरातील विविध मतदार संघात रोड शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रोड शोला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचं दिसून आलं. ठिकठिकाणी स्वागत तसंच कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. पुण्यातील गोखलेनगर येथील कुसाळकर पुतळ्यापासून सुरू झालेल्या या रोड शोला चांगला प्रतिसाद मिळत शहरातील विविध मतदार संघात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं रोड शो झाला. पुण्यात अजित पवार यांच्या रोड शोला मोठा प्रतिसाद यावेळी पाहायला मिळाला.

AJIT PAWAR ROADSHOW
अजित पवार यांचं रोड शो
निवडणुकीचा जोरदार प्रचार
महापालिका निवडणूक प्रचार
ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

