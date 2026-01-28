ETV Bharat / Videos

'अजितनं स्वतःची सत्ता लोकांसाठी वापरली स्वतःसाठी नाही'; माजी मंत्री सूर्यकांता पाटील म्हणाल्या, हे महाराष्ट्रासाठी मोठं नुकसान - AJITDADA

माजी मंत्री सूर्यकांता पाटील (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 4:30 PM IST

नांदेड - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातत मृत्यू झाला. विमान लँडिंग दरम्यान झालेल्या अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या या निधनानं माजी केंद्रीयमंत्री सूर्यकांता पाटील यांनी दुःख व्यक्त केलं आहे. अजित दादा सारखा अफाट ताकद असलेला माणूस जाणं हे महाराष्ट्रासाठी मोठं नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया सूर्यकांता पाटील यांनी दिली. अजित पवार यांना लहानाचा मोठा होताना पहिल्याचं सांगत त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. अजित दादा यांना राज्याचे मुख्यमंत्री होताना मला पाहायचं होतं असं म्हणत त्यांनी दुःख व्यक्त केलं. त्यांच्या या निधनाची बातमी बारामतीला सोसणार नाही, महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जबर किमत द्यावी लागेल असं सूर्यकांता पाटील म्हणाल्या. सूर्यकांता पाटील यांनी 30 वर्ष अजित दादांसोबत राष्ट्रवादीत एकत्र काम केलं आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूची बातमी कळताच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांना अश्रू अनावर झाले.

