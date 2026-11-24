त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी दीपोत्सव उत्साहात साजरा!
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Published : November 24, 2026 at 10:53 PM IST
रायगड : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दीपोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. मावळा प्रतिष्ठान या संस्थेच्या वतीनं या दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विकास गोगावले यांच्या हस्ते किल्ले रायगडाचे विधिवत पूजन करून दीपोत्सवाला सुरुवात करण्यात आली. किल्ले रायगडावरील चित्त दरवाजा परिसरातील ऐतिहासिक पायऱ्यांवर पणत्या आणि मशाली प्रज्वलित करण्यात आल्या. शेकडो पणत्यांच्या प्रकाशाने संपूर्ण परिसर उजळून निघाला होता. तर फटाक्यांच्या आतषबाजीनं दीपोत्सवाच्या उत्साहात आणखी भर घातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयघोषानं परिसर दुमदुमून गेला होता. या दीपोत्सवाच्या माध्यमातून शिवप्रेमींनी स्वराज्याच्या राजधानीला दीपप्रकाशानं उजळवत छत्रपती शिवरायांच्या स्मृतींना अभिवादन केलं. ऐतिहासिक रायगडाच्या साक्षीने पार पडलेल्या या दीपोत्सवानं उपस्थित शिवप्रेमींमध्ये उत्साह आणि चैतन्याचे वातावरण निर्माण केलं.
रायगड : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या किल्ले रायगडाच्या पायथ्याशी त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दीपोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. मावळा प्रतिष्ठान या संस्थेच्या वतीनं या दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विकास गोगावले यांच्या हस्ते किल्ले रायगडाचे विधिवत पूजन करून दीपोत्सवाला सुरुवात करण्यात आली. किल्ले रायगडावरील चित्त दरवाजा परिसरातील ऐतिहासिक पायऱ्यांवर पणत्या आणि मशाली प्रज्वलित करण्यात आल्या. शेकडो पणत्यांच्या प्रकाशाने संपूर्ण परिसर उजळून निघाला होता. तर फटाक्यांच्या आतषबाजीनं दीपोत्सवाच्या उत्साहात आणखी भर घातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयघोषानं परिसर दुमदुमून गेला होता. या दीपोत्सवाच्या माध्यमातून शिवप्रेमींनी स्वराज्याच्या राजधानीला दीपप्रकाशानं उजळवत छत्रपती शिवरायांच्या स्मृतींना अभिवादन केलं. ऐतिहासिक रायगडाच्या साक्षीने पार पडलेल्या या दीपोत्सवानं उपस्थित शिवप्रेमींमध्ये उत्साह आणि चैतन्याचे वातावरण निर्माण केलं.