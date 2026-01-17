ETV Bharat / Videos

धनगर समाज आरक्षण आंदोलन : जालना, अंबडला संचारबंदी; आंदोलकांची धरपकड - DEEPAK BORHADE DHANGAR RESERVATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 2:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : धनगर समाज आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह जिल्ह्यातील अंबड शहरात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचार बंदी लागू केली आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे शनिवारी जालन्यातून धनगर समाजाच्या आंदोलकांसह मुंबईतील आझाद मैदानाकडं रवाना होणार आहेत. आझाद मैदान इथं पोलिसांनी बोऱ्हाडे यांना आंदोलन करण्यास मनाई केलेली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी सकाळी 5 वाजल्यापासून रात्री 12 वाजेपर्यंत जालना आणि अंबड शहरात संचारबंदी लागू केली आहे. "पोलिसांना सहकार्य करूनही पोलीस धनगर समाज आरक्षण आंदोलकांची धरपकड करत आहेत. त्यांनी हजारो आंदोलकांना नोटीस बजावल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला दिलेला शब्द पाळावा. फडणवीस सरकार इंग्रजांपेक्षा जास्त दादागिरी करत आहे," असा आरोप आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी केला.  

जालना : धनगर समाज आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह जिल्ह्यातील अंबड शहरात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचार बंदी लागू केली आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे शनिवारी जालन्यातून धनगर समाजाच्या आंदोलकांसह मुंबईतील आझाद मैदानाकडं रवाना होणार आहेत. आझाद मैदान इथं पोलिसांनी बोऱ्हाडे यांना आंदोलन करण्यास मनाई केलेली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी सकाळी 5 वाजल्यापासून रात्री 12 वाजेपर्यंत जालना आणि अंबड शहरात संचारबंदी लागू केली आहे. "पोलिसांना सहकार्य करूनही पोलीस धनगर समाज आरक्षण आंदोलकांची धरपकड करत आहेत. त्यांनी हजारो आंदोलकांना नोटीस बजावल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला दिलेला शब्द पाळावा. फडणवीस सरकार इंग्रजांपेक्षा जास्त दादागिरी करत आहे," असा आरोप आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी केला.  

For All Latest Updates

TAGGED:

धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे
DEEPAK BORHADE
DHANGAR RESERVATION
JALNA DHANGAR RESERVATION
DEEPAK BORHADE DHANGAR RESERVATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

नवनिर्वाचित नगरसेवक विकास घरत

कामोठ्यात होणार CBSE शाळा आणि अग्निशमन केंद्र – नवनिर्वाचित नगरसेवक विकास घरत यांची घोषणा

January 17, 2026 at 3:31 PM IST
BMC Election Results 2026 : Milind Vaidya wins, celebrations erupt in the Shiv Sena Bhavan area

मिलिंद वैद्य विजयी, शिवसेना भवन परिसरात जल्लोष; महेश सावंत म्हणाले...

January 16, 2026 at 5:06 PM IST
Milind Vaidya of the Shiv Sena (UBT) party has won from Ward Number 182 in Dadar

दादरच्या वॉर्ड नंबर 182 इथून शिवसेना उबाठा पक्षाचे मिलिंद वैद्य विजयी

January 16, 2026 at 2:23 PM IST
Mumbai Municipal Corporation Counting

मुंबई महानगरपालिकेच्या मतमोजणीला सुरुवात; कोण मारणार बाजी?

January 16, 2026 at 11:27 AM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.