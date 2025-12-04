ETV Bharat / Videos

साईबाबा मंदिर परिसरात मोठ्या भक्ती भावात दत्त जयंती सोहळा, शिर्डीत भाविकांची मोठी गर्दी - DATTA JAYANTI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 10:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी -  साईबाबा मंदिरातही दत्त जन्म उत्सव मोठ्या श्रध्देनं आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. साईबाबांच्या मंदिरात चांदीच्या पाळण्यात दत्त मूर्ती ठेवून 'दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा' असं गुणगान केलं जातं. सांध्याकाळी 6 वाजता श्रीदत्त जन्माचा उत्सव साजरा करण्याची प्रथा गेल्या अनेक वर्षापासून चालत आलीय. यावेळी दत्त जन्माचं ह.भ.प. स्नेहल संजय कुलकर्णी (नाशिक) यांचं कीर्तन झाल्यानंतर दत्त जयंती साजरी करण्यात आली. साईबाबा संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांनी पाळण्याची दोरी ओढत दत्तजन्म उत्सव साजरा केला. त्यानंतर साई मंदिरातील धुपाआरती पार पडली. आज दिवसभर साईसमाधीजवळ श्री दत्त यांचा फोटो ठेवून त्याची पूजा केली जाते. साईबाबांना श्रीदत्त अवतार मानत या पावन दिवशी साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भक्त शिर्डीमध्ये दाखल झाले. दत्त जयंतीनिमित्त साई मंदिर आणि परिसरातील, गुरुस्थान मंदिर, द्वारकामाई, चावडीला फुलांनी सजवण्यात आलं होतं. ही सजावट देणगीदार साईभक्त रजनी डांग यांच्या देणगीतून साकारण्यात आली. साईबाबा मंदिर परिसरातील दत्त मंदिरात आज सकाळ पासूनच दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.

शिर्डी -  साईबाबा मंदिरातही दत्त जन्म उत्सव मोठ्या श्रध्देनं आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. साईबाबांच्या मंदिरात चांदीच्या पाळण्यात दत्त मूर्ती ठेवून 'दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा' असं गुणगान केलं जातं. सांध्याकाळी 6 वाजता श्रीदत्त जन्माचा उत्सव साजरा करण्याची प्रथा गेल्या अनेक वर्षापासून चालत आलीय. यावेळी दत्त जन्माचं ह.भ.प. स्नेहल संजय कुलकर्णी (नाशिक) यांचं कीर्तन झाल्यानंतर दत्त जयंती साजरी करण्यात आली. साईबाबा संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांनी पाळण्याची दोरी ओढत दत्तजन्म उत्सव साजरा केला. त्यानंतर साई मंदिरातील धुपाआरती पार पडली. आज दिवसभर साईसमाधीजवळ श्री दत्त यांचा फोटो ठेवून त्याची पूजा केली जाते. साईबाबांना श्रीदत्त अवतार मानत या पावन दिवशी साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भक्त शिर्डीमध्ये दाखल झाले. दत्त जयंतीनिमित्त साई मंदिर आणि परिसरातील, गुरुस्थान मंदिर, द्वारकामाई, चावडीला फुलांनी सजवण्यात आलं होतं. ही सजावट देणगीदार साईभक्त रजनी डांग यांच्या देणगीतून साकारण्यात आली. साईबाबा मंदिर परिसरातील दत्त मंदिरात आज सकाळ पासूनच दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.

For All Latest Updates

TAGGED:

DATTA JAYANTI
दत्त जयंती
श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
साईबाबा मंदिर
DATTA JAYANTI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Supermoon

आकाशात आज दिसणार 'सुपर ब्लू मून'चं अप्रतिम दृश्य!

December 4, 2025 at 5:08 PM IST
datta jayanti 2025

दत्त जयंती निमित्तानं शिर्डीत भाविकांची मोठी गर्दी; साईबाबा मंदिरासह परिसराला फुलांची सजावट

December 4, 2025 at 1:18 PM IST
Pune News

पुण्यात मद्यधुंद कारचालकाचा थरार, गाडीचं टायर निघालं तरी गाडी पळवत राहिला!

December 3, 2025 at 11:47 AM IST
MLA Prakash Solanke question to Minister Pankaja Munde

पालकमंत्री असताना किती वेळा माजलगावात आलात? आमदार प्रकाश सोळंकेंचा मंत्री पंकजा मुंडेंना सवाल

November 28, 2025 at 2:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.