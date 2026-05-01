दगडूशेठ गणपतीला पाच हजार शहाळ्यांचा महानैवेद्य, पाहा व्हिडिओ - DAGDUSHETH HALWAI GANPATI
Published : May 1, 2026 at 4:51 PM IST
पुणे : उन्हाच्या कडाक्यापासून भक्तांचे रक्षण व्हावे आणि दुष्काळ, पाण्याचे दुर्भिक्ष, शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर व्हाव्या, अशी मागणी करत आज पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपती बाप्पांना शहाळे महोत्सवात 5 हजार शहाळ्यांचा महानैवेद्य दाखविण्यात आला. मंदिरातील गाभाऱ्यासह सभामंडपात शहाळ्यांची व वृक्षांची नयनरम्य आरास करण्यात आली होती. दर्शनासाठी भाविकांनी मंदिरात गर्दी केली होती.
आज पहाटेपासून शहाळे महोत्सवाच्या निमित्ताने पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. वैशाख वणव्यापासून देशवासियांचे रक्षण व्हावे. दुष्काळ, पाण्याचे दुर्भिक्ष शेतकऱयांच्या समस्या गणरायाच्या कृपेने निर्विघ्न व्हाव्यात, या सद्भावनेने शहाळ्यांचा महानैवेद्य दरवर्षी अर्पण करण्यात येतो. तसेच, दुस-या दिवशी ससून रुग्णालयातील रुग्णांना शहाळ्यांचा प्रसाद देण्यात येणार आहे, असेही ट्रस्टतर्फे सांगण्यात आले.
