सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला कलाटणी; कांचन कुलकर्णी यांच्या जीवाला धोका; काँग्रेसचा गंभीर आरोप
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Published : October 1, 2026 at 8:19 AM IST
ठाणे : भिवंडी तालुक्यात असलेल्या पडघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका फार्म हाऊसवर भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि त्यांचा साथीदार शैलेश पाटील या दोघांनी मिळून एका विवाहित युवतीवर सामूहिक बलात्कार केल्याच्या खळबळजनक प्रकरणाने आता अधिकच गंभीर वळण घेतलं आहे. या प्रकरणात पिडीत युवतीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांच्या जीवाला धोका असल्याची धक्कादायक शक्यता काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा संध्या सवालाखे यांनी व्यक्त केली आहे. बुधवारी त्या कांचन कुलकर्णी यांची भेट घेण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत आल्या होत्या. प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना प्रदेशाध्यक्षा संध्या सवालाखे यांनी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय आपले काम निष्पक्षपणे करत आहे, मात्र पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कारण अद्याप या प्रकरणातील मुख्य आरोपी माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि त्याचा साथीदार शैलेश पाटील या दोघांना अटक करण्यात आलेली नाही, असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
ठाणे : भिवंडी तालुक्यात असलेल्या पडघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका फार्म हाऊसवर भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि त्यांचा साथीदार शैलेश पाटील या दोघांनी मिळून एका विवाहित युवतीवर सामूहिक बलात्कार केल्याच्या खळबळजनक प्रकरणाने आता अधिकच गंभीर वळण घेतलं आहे. या प्रकरणात पिडीत युवतीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांच्या जीवाला धोका असल्याची धक्कादायक शक्यता काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा संध्या सवालाखे यांनी व्यक्त केली आहे. बुधवारी त्या कांचन कुलकर्णी यांची भेट घेण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत आल्या होत्या. प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना प्रदेशाध्यक्षा संध्या सवालाखे यांनी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय आपले काम निष्पक्षपणे करत आहे, मात्र पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कारण अद्याप या प्रकरणातील मुख्य आरोपी माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि त्याचा साथीदार शैलेश पाटील या दोघांना अटक करण्यात आलेली नाही, असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.