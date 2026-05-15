व्यवसाय करायचा की तासन्तास रांगेत उभं राहून सीएनजी भरायचा? ऐन पर्यटन हंगामात रत्नागिरीत इंधन तुटवडा - CNG SHORTAGE IN RATNAGIRI
Published : May 15, 2026 at 8:04 PM IST
रत्नागिरी : मे महिन्याच्या सुट्ट्यांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असताना इंधन पुरवठ्यातील मर्यादांमुळे नागरिकांसह रिक्षाचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्यानंतर आता सीएनजीच्या कमतरतेतही वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम वाहतूक व्यवसायावर होत आहे. रत्नागिरी शहरातील माळनाका परिसरातील सीएनजी पंपावर पहाटेपासूनच रिक्षांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. एका वेळी 250 ते 300 रिक्षा सीएनजी भरण्यासाठी रांगेत उभ्या राहत असून, गॅस भरण्यासाठी तब्बल तीन ते साडेतीन तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेक रिक्षाचालक सकाळी 6 वाजल्यापासूनच पंपासमोर थांबलेले दिसत आहेत. पर्यटन हंगामाच्या ऐन काळात सीएनजी तुटवड्यामुळे रिक्षाचालकांपुढे मोठं संकट उभं राहिलं आहे. व्यवसाय करायचा की तासन्तास रांगेत उभं राहून सीएनजी भरायचा? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. यामुळे त्यांच्या रोजच्या उत्पन्नावर आणि आर्थिक गणितावर मोठा परिणाम होत आहे. रिक्षा व्यवसायासाठी सीएनजी हे महत्त्वाचे इंधन मानलं जातं. मात्र, तासन्तास पंपावर थांबावे लागत असल्याने प्रवासी भाड्यावरही परिणाम होत असून, स्थानिक रिक्षाचालक मेटाकुटीला आले आहेत.
