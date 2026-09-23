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बार्शीतील 90 हजार हेक्टरवरील सोयाबीन करपलं; मुख्यमंत्र्यांकडून थेट मदतीची घोषणा

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माध्यमांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 7:57 PM IST

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सोलापूर : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी बार्शी तालुक्यातील धानोरे गावाला भेट देऊन दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र राऊत, सचिन कल्याणशेट्टी आणि माजी आमदार राम सातपुते उपस्थित होते. बार्शीतील 90 हजार हेक्टरवरील सोयाबीन करपल्याची माहिती राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, "या पट्ट्यात मोठं नुकसान झालं असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. येत्या दोन दिवसांत परिपत्रक काढून तातडीची व थेट मदत दिली जाईल. तसेच चारा, पिण्याचं पाणी, अन्नधान्य आणि मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल." दरम्यान, काँग्रेसने निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा मुख्यमंत्र्यांनी समाचार घेतला. ''काँग्रेस आपल्या पराभवाचं खापर निवडणूक आयोगावर फोडत असल्याची टीका त्यांनी केली. निवडणुकीत जवळपास 100 लोक आयोगावर नजर ठेवून होते, तरीही काँग्रेसला पराभवाचे खापर फोडायचं असेल तर काय करणार'', असं ते म्हणाले.

सोलापूर : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी बार्शी तालुक्यातील धानोरे गावाला भेट देऊन दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र राऊत, सचिन कल्याणशेट्टी आणि माजी आमदार राम सातपुते उपस्थित होते. बार्शीतील 90 हजार हेक्टरवरील सोयाबीन करपल्याची माहिती राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, "या पट्ट्यात मोठं नुकसान झालं असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. येत्या दोन दिवसांत परिपत्रक काढून तातडीची व थेट मदत दिली जाईल. तसेच चारा, पिण्याचं पाणी, अन्नधान्य आणि मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल." दरम्यान, काँग्रेसने निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा मुख्यमंत्र्यांनी समाचार घेतला. ''काँग्रेस आपल्या पराभवाचं खापर निवडणूक आयोगावर फोडत असल्याची टीका त्यांनी केली. निवडणुकीत जवळपास 100 लोक आयोगावर नजर ठेवून होते, तरीही काँग्रेसला पराभवाचे खापर फोडायचं असेल तर काय करणार'', असं ते म्हणाले.

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CM DEVENDRA FADNAVIS BARSHI
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