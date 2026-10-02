शिवाजी पार्कमध्ये सीजेपीच्या आंदोलनाला सुरुवात; हातात खोचक मीम्सचे फलक घेत आंदोलकांकडून सीईसी ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 2, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 5:36 PM IST
मुंबई- भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपीचे आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आवाहन केल्यानंतर मोठ्या संख्येनं शिवाजी पार्कमध्ये सीजेपीचे समर्थक जमा झाले आहेत. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना जंतर मंतरमधील आंदोलनाप्रमाणं आंदोलाकंनी मीम्सचे फलक घेतले आहेत. काही आंदोलकांनी ग्यानू तो गया है असे हातात फलक घेतले आहेत. तर काही आंदोलकांनी व्होट चोर म्हणत रोष व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी आजच्या आंदोलनाला परवानगी दिली नसली तर मोठ्य संख्येनं आंदोलक जमा झालेत. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, अशी आंदोलकांनी जोरदार मागणी केली आहे.
मुंबई- भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपीचे आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आवाहन केल्यानंतर मोठ्या संख्येनं शिवाजी पार्कमध्ये सीजेपीचे समर्थक जमा झाले आहेत. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना जंतर मंतरमधील आंदोलनाप्रमाणं आंदोलाकंनी मीम्सचे फलक घेतले आहेत. काही आंदोलकांनी ग्यानू तो गया है असे हातात फलक घेतले आहेत. तर काही आंदोलकांनी व्होट चोर म्हणत रोष व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी आजच्या आंदोलनाला परवानगी दिली नसली तर मोठ्य संख्येनं आंदोलक जमा झालेत. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, अशी आंदोलकांनी जोरदार मागणी केली आहे.