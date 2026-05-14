मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बाईकवरून मंत्रालयात एन्ट्री; शिंदेंचा इलेक्ट्रिक कारमधून प्रवास - DEVENDRA FADNAVIS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 14, 2026 at 10:50 PM IST
मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर शक्य तितका कमी करण्याचं आवाहन केल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांकडूनही त्याला प्रतिसाद दिला जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बुलेटवरून विधानभवनात एन्ट्री करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. आलिशान गाड्यांचा ताफा आणि व्हीआयपी प्रोटोकॉल बाजूला ठेवत मुख्यमंत्री दुचाकीवरून मंत्रालयात दाखल झाले. त्यांच्यासोबत मंत्री आशिष शेलार आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हेही दुचाकीवरून आले होते. विधानभवनात आज नवनिर्वाचित विधानपरिषद सदस्यांचा शपथविधी पार पडला. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली होती. हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंत्रीमडळ बैठकीसाठीही बाईकवरून मंत्रालयात पोहचले. त्यांच्या सुरक्षेचा ताफाही दुचाकींवर होता. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे आवाहन केले आहे. त्यानुसार आम्ही आमच्या गाड्यांचा ताफा कमी केला आहे. पंतप्रधानांनी जे सांगितले आहे त्याचा प्रचार झाला पाहिजे. यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. जेव्हा राज्यातील नेते या प्रकारे प्रचार करतात ते लोकांपर्यंत पोहचतं. यासाठी मी आज मोटरसायकलने आलो. आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे इंधन बचत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यापुढे शासनाच्या वतीने मोठ्या कार्यक्रमांची आयोजनं करण्यात येणार नाही.”
मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर शक्य तितका कमी करण्याचं आवाहन केल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांकडूनही त्याला प्रतिसाद दिला जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बुलेटवरून विधानभवनात एन्ट्री करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. आलिशान गाड्यांचा ताफा आणि व्हीआयपी प्रोटोकॉल बाजूला ठेवत मुख्यमंत्री दुचाकीवरून मंत्रालयात दाखल झाले. त्यांच्यासोबत मंत्री आशिष शेलार आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हेही दुचाकीवरून आले होते. विधानभवनात आज नवनिर्वाचित विधानपरिषद सदस्यांचा शपथविधी पार पडला. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली होती. हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंत्रीमडळ बैठकीसाठीही बाईकवरून मंत्रालयात पोहचले. त्यांच्या सुरक्षेचा ताफाही दुचाकींवर होता. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे आवाहन केले आहे. त्यानुसार आम्ही आमच्या गाड्यांचा ताफा कमी केला आहे. पंतप्रधानांनी जे सांगितले आहे त्याचा प्रचार झाला पाहिजे. यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. जेव्हा राज्यातील नेते या प्रकारे प्रचार करतात ते लोकांपर्यंत पोहचतं. यासाठी मी आज मोटरसायकलने आलो. आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे इंधन बचत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यापुढे शासनाच्या वतीने मोठ्या कार्यक्रमांची आयोजनं करण्यात येणार नाही.”