बीडमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396वी जयंती उत्साहात साजरी! - BEED SHIVJAYATI 2026
Published : February 19, 2026 at 12:07 PM IST
बीड : स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज (दि.19 फेब्रुवारी) जयंती राज्यासह देशभरात उत्साहात साजरी होत आहे. बीड जिल्ह्यातही छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396वी जयंती साजरी होत आहे. बीडमधील मध्यवर्ती चौकात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला मान्यवरांनी पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी बीड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर, बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलीस अधीक्षक नवनीत गावात, मुख्याधिकारी जतीन रहमान हे उपस्थित होते. यांच्यासह अनेक शिवभक्त शिवजयंतीनिमित्त शिवरायांच्या चरणी नतमस्तक झाले. बीड जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुर्णाकृती पुतळा बीड वासियांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला ऊर्जा देण्याचं काम करतो. शिवजयंतीनिमित्त चौकाची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. परिसरात केलेल्या विद्युत रोषणाईमुळं परिसराचं वैभव खुललं आहे. शिवजयंती साजरी करताना सुशांत काशीद यांनी टिपलेलं ड्रोन दृश्य ईटीव्ही भारतच्या प्रेक्षकांसाठी...
