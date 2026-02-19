ETV Bharat / Videos

बीडमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396वी जयंती उत्साहात साजरी! - BEED SHIVJAYATI 2026

बीडमध्ये शिवजयंती उत्साहात साजरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 12:07 PM IST

1 Min Read
बीड : स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज (दि.19 फेब्रुवारी) जयंती राज्यासह देशभरात उत्साहात साजरी होत आहे. बीड जिल्ह्यातही छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396वी जयंती साजरी होत आहे. बीडमधील मध्यवर्ती चौकात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला मान्यवरांनी पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी बीड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर, बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलीस अधीक्षक नवनीत गावात, मुख्याधिकारी जतीन रहमान हे उपस्थित होते. यांच्यासह अनेक शिवभक्त शिवजयंतीनिमित्त शिवरायांच्या चरणी नतमस्तक झाले. बीड जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुर्णाकृती पुतळा बीड वासियांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला ऊर्जा देण्याचं काम करतो. शिवजयंतीनिमित्त चौकाची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. परिसरात केलेल्या विद्युत रोषणाईमुळं परिसराचं वैभव खुललं आहे. शिवजयंती साजरी करताना सुशांत काशीद यांनी टिपलेलं ड्रोन दृश्य ईटीव्ही भारतच्या प्रेक्षकांसाठी...

बीड शिवजयंती 2026
SHIVJAYATI 2026
छत्रपती शिवाजी महाराज
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती
BEED SHIVJAYATI 2026

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

