नागपूरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव उत्साहात

छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव (ETV Bharat)

Published : February 19, 2026 at 1:12 PM IST

नागपूर - आज महाराष्ट्रातचं नाही तर संपूर्ण देशभरात शिवजयंती सोहळा प्रचंड उत्साहात साजरा होताना दिसत आहे. राज्याची उपराजधानी नागपुरात देखील शिवजयंतीचा मोठ्या उत्साहात सोहळा पार पडला. महाल परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेसमोर नतमस्तक होण्यासाठी शिवभक्तांची रिघ लागली होती. पहाटे ५ वा पालखी सोहळ्याने उत्सवास सुरुवात झाली. त्यानंतर शिवस्वरुप पथकाचे वादन झाले. शिवमुद्रा पथकाच्या वादननंतर महिला मुद्रा पथक सादरीकरण केलं. यावेळी ढोल-ताशा पथकांकडून महाराजांना मानवंदना दिली. अनेक दशकांपासून महाल परिसरात शिवजयंती निमित्त विविध कार्यक्रम साजरे केले जातात. आज शिवजयंती निमित्त शाळकरी विद्यार्थ्यांनी या परिसरात नृत्य करत पोवाडा गायला. सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिषेक केल्यानंतर शिव आरती देखील गाण्यात आली. आज दिवसभर शहरातील शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटनेतर्फे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

