ETV Bharat / Videos

नवी मुंबईतील पारसिक हिलवरून कार थेट रेल्वे रुळावर, चालक गंभीर जखमी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नवी मुंबईतील पारसिक हिलवरून कार थेट रेल्वे रुळावर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 7:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई - सीबीडी-बेलापूर पारसिक हिल डोंगरावरून एक चारचाकी वाहन थेट खाली घसरून हार्बर मार्गावरील रेल्वे रुळावर पडल्याची धक्कादायक घटना सीबीडी-बेलापूर येथे घडली. ही घटना सीबीडी-उरण रेल्वे मार्गावरील रुळांवर घडली. या अपघातात कारचालक चिन्मय पाटील गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. चालकाचं वय सुमारे 18 ते 20 वर्षे असल्याचं सांगण्यात येत आहे. डोंगरावरून वाहन थेट रेल्वे रुळावर कोसळल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रेल्वे रुळावर पडलेली चारचाकी बाजूला करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीनं रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या. सध्या सीएसटी-पनवेल मार्गावरील रेल्वे वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास संबंधित यंत्रणांकडून सुरू आहे.

नवी मुंबई - सीबीडी-बेलापूर पारसिक हिल डोंगरावरून एक चारचाकी वाहन थेट खाली घसरून हार्बर मार्गावरील रेल्वे रुळावर पडल्याची धक्कादायक घटना सीबीडी-बेलापूर येथे घडली. ही घटना सीबीडी-उरण रेल्वे मार्गावरील रुळांवर घडली. या अपघातात कारचालक चिन्मय पाटील गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. चालकाचं वय सुमारे 18 ते 20 वर्षे असल्याचं सांगण्यात येत आहे. डोंगरावरून वाहन थेट रेल्वे रुळावर कोसळल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रेल्वे रुळावर पडलेली चारचाकी बाजूला करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीनं रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या. सध्या सीएसटी-पनवेल मार्गावरील रेल्वे वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास संबंधित यंत्रणांकडून सुरू आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARSIK HILL
हिलवरून कार थेट रेल्वे रुळावर
पारसिक हिल
कारचालक चिन्मय पाटील
CAR PLUNGES ON RAILWAY TRACKS

संबंधित बातम्या

Rohit Pawar Leads Jan Akrosh Morcha in Beed

मुख्यमंत्र्यांचे दौरे म्हणजे केवळ नाटक! रोहित पवारांचा टोला; सुनेत्रा पवारांनाही दिला 'हा' सल्ला

September 24, 2026 at 2:59 PM IST
pravin darekar on mla rohit pawar

प्रवीण दरेकरांचा रोहित पवारांवर हल्लाबोल, म्हणाले, 'शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही'

September 24, 2026 at 2:25 PM IST
गिरगावचा राजा

गिरगावचा राजा : 3.5 टन वजनाची देशातील सर्वात मोठी शाडू मातीची मूर्ती

September 23, 2026 at 7:59 PM IST
CM Devendra Fadnavis V

बार्शीतील 90 हजार हेक्टरवरील सोयाबीन करपलं; मुख्यमंत्र्यांकडून थेट मदतीची घोषणा

September 23, 2026 at 7:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.