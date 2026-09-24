नवी मुंबईतील पारसिक हिलवरून कार थेट रेल्वे रुळावर, चालक गंभीर जखमी
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Published : September 24, 2026 at 7:17 PM IST
नवी मुंबई - सीबीडी-बेलापूर पारसिक हिल डोंगरावरून एक चारचाकी वाहन थेट खाली घसरून हार्बर मार्गावरील रेल्वे रुळावर पडल्याची धक्कादायक घटना सीबीडी-बेलापूर येथे घडली. ही घटना सीबीडी-उरण रेल्वे मार्गावरील रुळांवर घडली. या अपघातात कारचालक चिन्मय पाटील गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. चालकाचं वय सुमारे 18 ते 20 वर्षे असल्याचं सांगण्यात येत आहे. डोंगरावरून वाहन थेट रेल्वे रुळावर कोसळल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रेल्वे रुळावर पडलेली चारचाकी बाजूला करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीनं रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या. सध्या सीएसटी-पनवेल मार्गावरील रेल्वे वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास संबंधित यंत्रणांकडून सुरू आहे.
नवी मुंबई - सीबीडी-बेलापूर पारसिक हिल डोंगरावरून एक चारचाकी वाहन थेट खाली घसरून हार्बर मार्गावरील रेल्वे रुळावर पडल्याची धक्कादायक घटना सीबीडी-बेलापूर येथे घडली. ही घटना सीबीडी-उरण रेल्वे मार्गावरील रुळांवर घडली. या अपघातात कारचालक चिन्मय पाटील गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. चालकाचं वय सुमारे 18 ते 20 वर्षे असल्याचं सांगण्यात येत आहे. डोंगरावरून वाहन थेट रेल्वे रुळावर कोसळल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रेल्वे रुळावर पडलेली चारचाकी बाजूला करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीनं रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या. सध्या सीएसटी-पनवेल मार्गावरील रेल्वे वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास संबंधित यंत्रणांकडून सुरू आहे.