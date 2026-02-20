ETV Bharat / Videos

सोलापूर धुळे महामार्गावर बर्निंग कारचा थरार; कार जळून खाक, प्रसंगावधान राखल्यानं आतील सगळे वाचले - BURNING CAR

सोलापूर धुळे महामार्गावर बर्निंग कारचा थरार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 5:23 PM IST

जालना - शहराजवळ एका रस्त्यावर बर्निंग कारचा थरार दिसून आला. आतील सर्व प्रसंगावधान राखून बाहेर पडल्यानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. धुळे सोलापूर महामार्गावरील ही घटना घडली. वेगात असलेल्या कारला अचानक आग लागून कारने पेट घेतला. जालन्यातील धुळे-सोलापूर महामार्गावरील वडीगोद्रीजवळ ही घटना घडली. मात्र नशीब बलवत्तर असल्यानं या घटनेत केवळ कारचंच नुकसान झालं. कारमधील कुणालाही कोणतीही इजा पोहचली नाही. ज्या कारला अचानक आग लागली ती कार बीड कडून छत्रपती संभाजीनगरकडे जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. कारने पेट घेतल्यानंतर स्थानिकांनी आग विझवण्यासाठी धाव घेतली. मात्र आग आटोक्यात न आल्यानं कार आगीत पूर्णपणे जळून खाक झाली. ही घटना नेमकी कशामुळे झाली याचा तपास पोलीस करत आहेत.

CAR BURNT TO ASHES
बर्निंग कारचा थरार
कार जळून खाक
वडीगोद्री
संपादकांची शिफारस

