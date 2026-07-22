पुण्यात भाजपाकडून राहुल गांधी विरोधात आंदोलन, तर काँग्रेस भवन येथे काँग्रेसकडून गुलाब पुष्प घेऊन आंदोलन - काँग्रेस भवन बाहेर आंदोलन
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 22, 2026 at 7:25 PM IST
पुणे : नीट पेपर फुटी प्रकरणावर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनावरून दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. या विरोधात मंगळवारी युवक काँग्रेसच्या वतीनं पुण्यात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आलं. यानंतर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यांच्या वतीनं देखील काँग्रेस भवनबाहेर आंदोलन करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर आज सकाळपासून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यानंतर पाच वाजण्याच्या सुमारास भाजपा युवा मोर्चाच्या वतीनं काँग्रेस भवन बाहेर आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काँग्रेसकडून देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडं भाजपाचे कार्यकर्ते काँग्रेस भवन येथे आले. तर आम्ही त्यांना गुलाबाची पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करू अशी भूमिका यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी घेतली.
पुणे : नीट पेपर फुटी प्रकरणावर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनावरून दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. या विरोधात मंगळवारी युवक काँग्रेसच्या वतीनं पुण्यात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आलं. यानंतर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यांच्या वतीनं देखील काँग्रेस भवनबाहेर आंदोलन करण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर आज सकाळपासून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यानंतर पाच वाजण्याच्या सुमारास भाजपा युवा मोर्चाच्या वतीनं काँग्रेस भवन बाहेर आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काँग्रेसकडून देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडं भाजपाचे कार्यकर्ते काँग्रेस भवन येथे आले. तर आम्ही त्यांना गुलाबाची पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करू अशी भूमिका यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी घेतली.