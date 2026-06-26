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नसरापूर बलात्कार प्रकरण : भीमराव कांबळे दोषी; 'त्याला मरेपर्यंत फाशीच द्या', चित्रा वाघ आक्रमक - CHITRA WAGH ON PUNE RAPE CASE

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'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना चित्रा वाघ (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 4:02 PM IST

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मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील नरसापूर बलात्कार प्रकरणामध्ये भीमराव कांबळेला न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. यामुळं भीमराव कांबळेला कोणती शिक्षा होणार? हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राल पडला आहे. याविषयी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना भाजपा नेत्या चित्रा वाघ म्हणाल्या, "भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा व्हायला हवी. पोक्सो केस अंतर्गत लवकर शिक्षा मिळालेलं हे पहिलंच प्रकरण आहे. अशा हरामखोरांना शिक्षा मिळायलाच हवी. याचबरोबर मालेगावमधील डोंगराळे गावातील चिमुकली देखील न्यायाची वाट बघत आहे. अहिल्यानगरमध्ये अशाच लहान मुलीवर ऍसिड फेकण्यात आलं. या सर्वांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी अशी माझी आणि सर्वांचीच इच्छा आहे. पोलीस प्रशासन आणि गृह विभाग आपलं काम करत आहे. मात्र, आपण नागरिक म्हणून देखील सजग रहाण्याची गरज आहे. आपल्या आजूबाजूला जर चुकीची घटना घडत असेल तर स्वतःहून संबंधित पीडितेला मदत केली पाहिजे.

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील नरसापूर बलात्कार प्रकरणामध्ये भीमराव कांबळेला न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. यामुळं भीमराव कांबळेला कोणती शिक्षा होणार? हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राल पडला आहे. याविषयी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना भाजपा नेत्या चित्रा वाघ म्हणाल्या, "भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा व्हायला हवी. पोक्सो केस अंतर्गत लवकर शिक्षा मिळालेलं हे पहिलंच प्रकरण आहे. अशा हरामखोरांना शिक्षा मिळायलाच हवी. याचबरोबर मालेगावमधील डोंगराळे गावातील चिमुकली देखील न्यायाची वाट बघत आहे. अहिल्यानगरमध्ये अशाच लहान मुलीवर ऍसिड फेकण्यात आलं. या सर्वांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी अशी माझी आणि सर्वांचीच इच्छा आहे. पोलीस प्रशासन आणि गृह विभाग आपलं काम करत आहे. मात्र, आपण नागरिक म्हणून देखील सजग रहाण्याची गरज आहे. आपल्या आजूबाजूला जर चुकीची घटना घडत असेल तर स्वतःहून संबंधित पीडितेला मदत केली पाहिजे.

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TAGGED:

BJP LEADER CHITRA WAGH
भीमराव कांबळे
नसरापूर बलात्कार प्रकरण
CHITRA WAGH STATEMENT
CHITRA WAGH ON PUNE RAPE CASE

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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