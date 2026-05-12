अमगावचा बिडी कामगार दवाखाना बंद होणार? कामगारांमध्ये संतापाची लाट - BIDI WORKERS GONDIA
Published : May 12, 2026 at 2:40 PM IST
गोंदिया : जिल्ह्यात विडी उद्योग हा मोठ्या प्रमाणात रोजगाराचा प्रमुख स्रोत असून अनेक कुटुंबांची उपजीविका विडी बनविण्यावर अवलंबून आहे. विडी कामगारांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयामार्फत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी बिडी कामगार दवाखाने सुरू आहेत. अशाच प्रकारे आमगाव तालुक्यात कार्यरत असलेला विडी कामगार दवाखाना बंद करण्याचा निर्णय श्रम व रोजगार मंत्रालयानं घेतल्याची माहिती समोर आल्यानंतर स्थानिक बिडी कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या दवाखान्यात सध्या जवळपास 5 हजार ऑनलाइन नोंदणीकृत विडी धारक कामगार उपचार घेत आहेत, तर सुमारे 12 हजार विडी कामगार अद्यापही ऑनलाइन नोंदणीपासून वंचित असल्याचं समोर आले आहे. दररोज साधारण 20 ते 25 रुग्ण या दवाखान्यात उपचारासाठी येतात. या दवाखान्यामार्फत विडी कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीची सुविधाही उपलब्ध आहे. अशा महत्त्वाच्या सेवा सुरू असताना हा दवाखाना बंद करून सेवा गोंदिया इथं हलविण्याचा निर्णय घेतल्यानं कामगारांमध्ये भीती आणि नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
“हा दवाखाना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होऊ देणार नाही. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू,” अशी ठाम भूमिका स्थानिक विडी कामगारांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि श्रम व रोजगार मंत्रालय याबाबत कोणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणी विडी कामगार प्रतिभा भालाधरे, भाऊलाल गिऱ्हेपुंजे, रेखा रिनायत यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच दवाखान्यातील फार्मसिस्ट मनोज दथानी आणि खासदार प्रतिनिधी दुष्यंत किरसान यांनीही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
